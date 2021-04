Οσκαρ: Καλύτερη ταινία της χρονιάς το Nomanland - Όλοι οι νικητές

Τα προγνωστικά επαληθεύτηκαν πλήρως στο Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου, που πήγε στον Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah».

Pool via Getty Images Η H.E.R., νικήτρια του Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού

Τα βραβεία αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία: «Nomadland»

Σκηνοθεσία: Κλόε Ζάο για το «Nomadland»

Α′ Ανδρικός Ρόλος: Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Α′ Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

B΄ Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Β′ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Soul (Pixar)

Διασκευασμένο Σενάριο: Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλοριάν Ζελέρ για το «The Father»

Πρωτότυπο Σενάριο: Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Μουσική: «Soul» - Τζον Μπατίστ, Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος

Καλύτερο Τραγούδι: «Fight For You» της HER από το «Judas and the Black Messiah»

Κοστούμια: Αν Ροθ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Μοντάζ: «Sound of Metal»

Ήχος: «Sound of Metal»

Φωτογραφία: Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Διεθνής Ταινία: Άσπρο Πάτο (Δανία)

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους: «My Octopus Teacher» της Πίπα Έρλιχ

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους: «Colette»

Οπτικά Εφέ: «Tenet»