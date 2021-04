Οσκαρ: Τα προγνωστικά των New York Times και του Variety για τους νικητές

Handout via Getty Images

Σύμφωνα με τους The New York Times και το Variety οι πιθανοί νικητές και οι μεγάλοι αντίπαλοι είναι οι εξής:

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Την αμφίρροπη κούρσα όσον αφορά την κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου επισημαίνει και το Variety που αναφέρει ότι νικήτρια μπορεί τελικά να αναδειχθεί οποιαδήποτε από τις πέντε υποψήφιες, ενώ χαρακτηρίζει τον Ντάνιελ Καλούγια τον μόνο βέβαιο νικητή (Β΄ Ανδρικός Ρόλος) στις κατηγορίες ερμηνείας, εκτιμώντας ότι η νίκη του έχει κλειδώσει.

Καλύτερη Ταινία: «Nomadland» (ανοιχτό ενδεχόμενο για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο»)

Σκηνοθεσία: Κλόε Ζάο για το «Nomadland» (πιθανός νικητής Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Άσπρο Πάτο»)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Τσάντγουικ Μπόουζμαν (πιθανός νικητής Άντονι Χόπκινς για το «The Father»)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland» (πιθανή νικήτρια Άντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday», αν και κατά το Variety το Όσκαρ θα έπρεπε να δοθεί στη Βανέσα Κίρμπι για «Τα θραύσματα μιας γυναίκας»).

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah» (πιθανός νικητής Σάσα Μπαρόν Κοέν «Δίκη των 7 του Σικάγου», αν και το Όσκαρ θα έπρεπε να δοθεί στον Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»).

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari» (πιθανή νικήτρια η Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»).

Πρωτότυπο Σενάριο: «Promising Young Woman», Έμεραλντ Φένελ (πιθανός νικητής Άαρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο», αν και το Όσκαρ θα έπρεπε να δοθεί στον Λι Άιζακ Τσανγκ για το «Minari»).

Διασκευασμένο Σενάριο: «The Father», Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλoριάν Ζελέρ (πιθανός νικητής «Nomadland», Κλόε Ζάο).

Διεθνής Ταινία: «Άσπρο Πάτο», Δανία (πιθανός νικητής «Quo Vadis, Aida?»).