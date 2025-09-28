H National Gallery of Art στην Ουάσινγκτον ανέλυσε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τέσσερις πίνακες οι οποίοι αποδίδονται στον Ολλανδό καλλιτέχνη, Γιοχάνες Βερμέερ. Αποκαλύφθηκε ότι κάτω από την επιφάνεια του διάσημου έργου με τίτλο, «Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο» (1669), υπήρχε το κρυμμένο πορτρέτο ενός άνδρα.

Το εργαστήριο συντήρησης του μουσείου χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές απεικόνισης για να «διεισδύσει» εικονικά μέσα από τις στρώσεις του χρώματος, σε συνδυασμό με μικροσκοπική εξέταση της επιφάνειας, ώστε να αναλυθεί η διαδικασία που ακολουθούσε ο ζωγράφος. Η αρχική έρευνα ανέδειξε ότι η μορφή του άνδρα, η οποία είχε αποδοθεί με ασυνήθιστα χαλαρές πινελιές, ήταν έργο άγνωστου ζωγράφου.

Ωστόσο, μεταγενέστερη έρευνα δείχνει ότι αυτές οι πινελιές γίνονταν σταδιακά πιο ελεύθερες και με ταχύ ρυθμό, πριν ο καλλιτέχνης επιστρέψει για να τελειοποιήσει τη σύνθεση. Αυτού του είδους η τεχνική, γνωστή ως «υποζωγράφιση», διδάσκεται ακόμη και σήμερα στις σχολές καλών τεχνών και θεωρείται αρκετά διαδεδομένη.

Ο άνδρας που απεικονίζεται στο κρυμμένο πορτρέτο φοράει ένα πλατύγυρο καπέλο, ενώ ο γιακάς με το κορδόνι που καταλήγει σε φούντα, υποδηλώνουν ότι το πορτρέτο πιθανότατα φιλοτεχνήθηκε γύρω στο 1650 – 1655, εποχή κατά την οποία ήταν πολύ σύνηθες ένα παρόμοιο ένδυμα.

Wikimedia/ «Κορίτσι με το κόκκινο καπέλο», Γιοχάνες Βερμέερ (1669)

Αν πράγματι πρόκειται για έργο του Βερμέερ, τότε θα ανήκει στις πρώιμες δημιουργίες του, προτού στραφεί στις θρησκευτικές συνθέσεις της δεκαετίας του 1650, όπως το «Christ in the House of Mary and Martha» (1654–55). Επίσης, θα αποτελούσε το μοναδικό ανδρικό πορτρέτο που έχει φιλοτεχνήσει ο Ολλανδός καλλιτέχνης, καθώς τα έργα «The Astronomer» (1668) και «The Geographer» (1668) δεν θεωρούνται πορτρέτα, προσφέροντας έτσι περισσότερα στοιχεία για την βαθύτερη κατανόηση της δημιουργικής του διαδικασίας και της πρώιμης καριέρας του.

Οι ειδικοί της NGA πλέον υποστηρίζουν ότι το πορτρέτο του άνδρα ενδέχεται να ανήκει στον Βερμέερ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Art Newspaper, η θεωρία αυτή «δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, αλλά ούτε και απορριφθεί». Από την άλλη, σε μια απογραφή που πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Βερμέερ το 1676, καταγράφονται δύο ανδρικά πορτρέτα του επίσης Ολλανδού καλλιτέχνη, Καρελ Φαμπρίτσιους.

Συνεπώς, πολλοί ιστορικοί τέχνης πιστεύουν ότι το κρυφό πορτρέτο κάτω από το «Κορίτσι με το κόκκινο καπέλο» μπορεί αρχικά να είχε φιλοτεχνηθεί από τον Φαμπρίτσιους, ενώ ανέλαβε να το τελειοποιήσει μετέπειτα ο Βερμέερ.

Με πληροφορίες από ARTnews