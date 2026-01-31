Ο Αμερικανός μελετητής του έργου του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Κέρτις ΝτεΜπεργκ, παρέδωσε στο Μουσείο Νόμπελ της Στοκχόλμης, ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ο Γέρος και η Θάλασσα», το οποίο θα ενταχθεί στις μόνιμες συλλογές του ιδρύματος.

Το συγκεκριμένο βιβλίο φέρει χειρόγραφη αφιέρωση η οποία θεωρείται ως το τελευταίο γνωστό γραπτό κείμενο του Χέμινγουεϊ. Η αφιέρωση αναφέρει: «Στην Αδελφή Ιμακουλάτα (Sister Immaculata): Αυτό το βιβλίο, με την ελπίδα να γράψω ένα άλλο τόσο καλό για εκείνη όταν η συγγραφική μου τύχη θα είναι ξανά καλή. Και θα είναι. Έρνεστ Χέμινγουεϊ, St Mary’s, 16 Ιουνίου 1961».

Το 1961, κατά τη διάρκεια μιας από τις νοσηλείες του στη Mayo Clinic στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, ο συγγραφέας με τη μυθιστορηματική ζωή, δώρισε το βιβλίο στη μοναχή Ιμακουλάτα, κατά κόσμον Έλεν Χέιζ, η οποία υπηρετούσε ως νοσοκόμα στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν ο Χέμινγουεϊ. Έξι ημέρες μετά το εξιτήριό του από τη Mayo Clinic, ο Χέμινγουεϊ έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο στο σπίτι του στο Άινταχο.

Ο ΝτεΜπεργκ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό της δωρεάς του βιβλίου από τις Αδελφές του Αγίου Φραγκίσκου του Ρότσεστερ προς το Μουσείο Βραβείων Νόμπελ και ανέλαβε τη μεταφορά του στη Στοκχόλμη.

Το βιβλίο παρέμεινε άγνωστο στο κοινό μέχρι τον Μάιο του 2021, όταν ο ΝτεΜπεργκ, πλέον ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου, επισκέφθηκε τη Mayo Clinic στο πλαίσιο της έρευνάς του για το βιβλίο του «Wrestling with Demons: In Search of the Real Ernest Hemingway».

Κατά την επίσκεψη του, πήρε συνέντευξη από την Αδελφή Λόρεν Γουάιναντ, η οποία υπήρξε σύγχρονη της Αδελφής Χέιζ. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Post Bulletin: «Τη ρώτησα αν θυμόταν κάτι άλλο. Μου είπε: “Νομίζω πως είχε υπογράψει ένα βιβλίο”. Πήγε στα αρχεία και επέστρεψε κρατώντας το».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το έργο «Ο Γέρος και η Θάλασσα» χάρισε στον Χέμινγουεϊ τόσο το Βραβείο Πούλιτζερ όσο και το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Μουσείο Νόμπελ επισημαίνει ότι η δωρεά περιλαμβάνει «αυτό που θεωρείται πως είναι οι τελευταίες γραπτές λέξεις του Χέμινγουεϊ, μια αφιέρωση που αποπνέει εμπιστοσύνη και ελπίδα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του». Στο πλαίσιο της παρουσίασης, το Μουσείο διοργάνωσε και δημόσια συζήτηση με τον Κέρτις ΝτεΜπεργκ.

Με πληροφορίες από Post Bulletin, The Nobel Prize

