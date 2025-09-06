Ο Τομ Χόλαντ σε συνέντευξή του στο LADbible, αποκάλυψε ότι έκανε εκτενείς έρευνες στο διαδίκτυο ώστε να καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να δουν οι θαυμαστές του Spider-Man στη νέα του εμφάνιση ως ο εμβληματικός ήρωας της Marvel. Στη συνέχεια, μετέφερε αυτές τις ιδέες απευθείας στους παραγωγούς και τα μέλη του συνεργείου.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», η οποία σηματοδοτεί την έβδομη εμφάνισή του Χόλαντ στο Marvel Cinematic Universe.

Advertisement

Advertisement

«Το πιο διασκεδαστικό σε αυτή την τελευταία ταινία ήταν ο σχεδιασμός της στολής και η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδικασία, κατανοώντας τι θέλαμε να πετύχουμε ακριβώς», είπε ο Χόλαντ αναφερόμενος στη μεγαλύτερη συμμετοχή του στην ανάπτυξη της ταινίας αυτή τη φορά.

«Αναζητώ ενεργά πληροφορίες στο διαδίκτυο για να καταλάβω καλύτερα τι θέλουν οι θαυμαστές από μια ταινία Spider Man, και αυτός είναι ο κύριος οδηγός μου όταν κάνουμε τις συναντήσεις μας για να παρουσιάσουμε νέες ιδέες», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι οι παραγωγοί μερικές φορές είχαν φτάσει στα όριά τους με εμένα, αλλά είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί αυτού του είδους οι ταινίες φτιάχνονται πραγματικά για τους θαυμαστές», είπε γελώντας.

Τα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησαν αυτό το καλοκαίρι στη Γλασκώβη της Σκωτίας με τον Χόλαντ να γυρίζει αρκετές σκηνές δράσης σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που προσέφερε στους στους λάτρεις του υπερήρωα μια ματιά από το σύμπαν της νέας ταινίας.

«Χθες ήμουν πάνω σε ένα τανκ που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο της Γλασκώβης, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές, και ήταν απίστευτο», είχε δηλώσει τότε ο Χόλαντ στο AFP. «Ήταν τόσο συναρπαστικό κι έντονο ταυτόχρονα, δεν μπορώ να το περιγράψω».

Ο Αμερικανός Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον υπογράφει την σκηνοθεσία της νέας ταινίας, ενώ ο Χόλαντ θα συνεργαστεί με τους βετεράνους της Marvel Τζον Μπέρνταλ και Μαρκ Ράφαλο, ενώ επιστρέφουν και οι Zendaya και Τζέικομπ Μπάταλον. Στο καστ είανι επίσης, οι Σέιντι Σίνκ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας και Τράμελ Τίλμαν.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου από την Sony.

Με πληροφορίες από Variety