Το Βεάκειο, το ιστορικό θέατρο με την “ομορφότερη θέα στην Αττική”, δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού.

Τα φώτα ανάβουν ξανά και ο αγαπημένος θερινός προορισμός με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα επιστρέφει δυναμικά για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα της νυχτερινής θάλασσας.

Από τις 2 Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλα ονόματα καλλιτεχνιών, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, το εμβληματικό ανοιχτό θέατρο του Πειραιά επιστρέφει φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Ανάμεσα στους ερμηνευτές που θα δώσουν συναυλίες είναι οι Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Μιχάλης Μητσιάς, Ιουλία Καραπατάκη, Πάνος Κιάμος, Στέλιος Ρόκκος κ.α.

Το θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παραστάσεις «Η Επιθεώρηση – «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, «Θέλω να σού κρατάω το χέρι» με τους Τάσο Ιορδανίδη και Θάλεια Ματίκα, «Αντιγόνη του Σοφοκλή» σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, «Ανεξάρτητα κράτη» του Γιώργου Παλούμπη κ.α.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παραστάσεις και την αγορά εισιτηρίων στο veakeiotheatre.gr .