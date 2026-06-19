Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την παροχή αιγίδας και την έγκριση επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 1.750.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026» ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε πέντε άξονες: Ψηφιακές δράσεις, καθολικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, δράσεις Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών, δράσεις στο χώρο του Βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας, δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design.

Advertisement

Advertisement

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει τα τελευταία χρόνια τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.

«Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ελλάδα” αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, το οποίο ενισχύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Μέσα από τις επιχορηγήσεις αυτές στηρίζουμε φορείς και πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση των πολιτών στον σύγχρονο πολιτισμό, ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και πολυφωνικού πολιτιστικού οικοσυστήματος. Η ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων στις προσκλήσεις του Υπουργείου επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται, σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις δράσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προωθούν την καθολική προσβασιμότητα και ενισχύουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτιστική ζωή. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε σταθερές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, επενδύοντας σε δημιουργικές δράσεις που παράγουν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αναδεικνύουν το δημιουργικό δυναμικό της Ελλάδας, εντός και εκτός συνόρων».

Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν εκατοντάδες προτάσεις.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από πέντε επιτροπές εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του υπουργείου και ειδικούς, κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια. Συνολικά εγκρίθηκαν 257 προτάσεις από πολιτιστικοί φορείς.

Στον τομέα των «Ψηφιακών δράσεων πολιτισμού», κατατέθηκαν 96 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 54, με το συνολικό ποσό προς επιχορήγηση να ανέρχεται στις 450.000 ευρώ. Τέσσερις προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά, μόνο ως προς την παροχή αιγίδας.

Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία στον Πολιτισμό», υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 53, με το συνολικό ποσό επιχορήγησης να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας έλαβαν 38 προτάσεις.

Advertisement

Στον τομέα των «Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών»,υποβλήθηκαν 24αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων και 14 αιτημάτων για παροχή αιγίδας. Εγκρίθηκαν 22 αιτήματα που επιχορηγούνται με το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας έλαβαν και τα 14 αιτήματα.

Στον τομέα Δράσεις στον χώρο του Βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας, εξετάστηκαν λεπτομερώς τα αιτήματα 86 φορέων. Εγκρίθηκαν 43 αιτήματα που επιχορηγούνται με το συνολικό ποσό των 350.000 €. Την παροχή αιγίδας έλαβαν 25 προτάσεις.

Στον τομέα εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design, υποβλήθηκαν συνολικά 90 αιτήματα. Η ομάδα εργασίας ενέκρινε την επιχορήγηση 85 φορέων με συνολικό ποσό 500.000 ευρώ, καθώς και 48 αιτήματα παροχής αιγίδας.

Advertisement