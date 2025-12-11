Το μεγάλο πείραμα της Αυστραλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέθηκε την Τετάρτη σε ισχύ. Ωστόσο για τους περισσότερους έφηβους τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Μπορεί χθες να τέθηκε και επίσημα σε εφαρμογή ο πολυσυζητημένος νόμος για την προστασία των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο αποδεικνύεται περίτρανα πως ήταν απλά θέμα χρόνου τα παιδιά να σκαρφιστούν τρόπους ώστε να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις.

Η 13χρονη Ιζομπελ αναφέρει το BBC, χρειάστηκε λιγότερο από πέντε λεπτά για να ξεγελάσει την «κορυφαία παγκοσμίως» απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για παιδιά στην Αυστραλία.

Μια ειδοποίηση από το Snapchat, μία από τις δέκα πλατφόρμες που επηρεάστηκαν, εμφανίστηκε στην οθόνη της, προειδοποιώντας την ότι θα αποβληθεί πριν καν ο νόμος τεθεί σε ισχύ – εάν δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι άνω των 16 ετών.

«Πήρα μια φωτογραφία της μαμάς μου, την έβαλα μπροστά από την κάμερα και με άφησε να περάσω. Μου είπε «ευχαριστούμε που επαλήθευσες την ηλικία σου»», ισχυρίζεται η Ιζομπελ. «Άκουσα μάλιστα ότι κάποιος χρησιμοποίησε το πρόσωπο της Beyoncé», προσθέτει.

«Εστειλα μήνυμα στη μαμά μου, «και της είπα: «Γεια σου μαμά, παρέκαμψα την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων» και αυτή μου απάντησε: « Βρε, παλιόπαιδο».

Η ίδια η μαμά της Ιζομπελ,η Μελ εξηγεί: «Αυτό ακριβώς περίμενα να συμβεί».

Αν και είχε επιτρέψει στην Ιζομπελ να χρησιμοποιεί το TikTok και το Snapchat υπό αυστηρή επίβλεψη – προτιμώντας αυτό από το να τα χρησιμοποιεί κρυφά η έφηβη κόρη της – ήλπιζε ότι η απαγόρευση, όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, θα βοηθούσε γονείς όπως εκείνη να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου.

Isabel Webster shares her thoughts on whether Australia's under-16 social media ban is effective amid concerns over loopholes and the impact of online platforms on children.

Αυτή η ελπίδα έχει πλέον κλονιστεί, καθώς μια σειρά από ειδικούς – και τα ίδια τα παιδιά – κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια αυτής της ιστορικής πολιτικής, η οποία παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνολογίας που επιβάλλει την απαγόρευση, καθώς και φόβοι ότι θα μπορούσε να απομονώσει ορισμένα ευάλωτα παιδιά και να ωθήσει άλλα σε πιο σκοτεινά, λιγότερο ρυθμιζόμενα μέρη του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δεν πέρασαν ούτε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που απαγορεύτηκε στα παιδιά κάτω των 16 ετών η πρόσβαση σε Instragram, Facebook, X, SnapChat, TikTok, Reddit και YouTube και ήδη είχαν βρει τους κάθε πιθανό τρόπο για να μπορέσουν και πάλι να κάνουν ανενόχλητα scroll.

Η Aμελί αναφέρει το ABC πέρασε την τελευταία μέρα του σχολείου για φέτος ανταλλάσσοντας για πρώτη φορά αριθμούς τηλεφώνου με τους συμμαθητές της. Όχι επειδή οι 15χρονοι θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο ή θα μετακόμιζαν σε νέες πόλεις, αλλά επειδή κάτι που υποσχόταν να είναι εξίσου αναστατωτικό επρόκειτο να φτάσει την επόμενη μέρα.

Για πολλούς που ανήκουν στη Γενιά Z και τη Γενιά Άλφα, το Snapchat, έχει αντικαταστήσει τα SMS, το Messenger και το WhatsApp που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες γενιές ως το μέρος όπου μοιράζεσαι τη ζωή σου με τους φίλους σου.

Την Τετάρτη, τα snaps έπαψαν να ακούγονται. Ή τουλάχιστον, αυτό υποτίθεται έπρεπε να συμβεί. Μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας, η ημέρα της εφαρμογής της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία μοιάζει να είναι μια αποτυχία.

Στις 3 μ.μ. της 10ης Δεκεμβρίου — 15 ώρες μετά την επίσημη έναρξη ισχύος της απαγόρευσης — η Aμελί ήταν ακόμα συνδεδεμένη στο Snapchat και σε όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα snap streaks της παρέμειναν ανεπηρέαστα από τους νόμους που η αυστραλιανή κυβέρνηση διαφήμιζε ως πρωτοποριακούς και επαναστατικούς για τους εφήβους και τους γονείς.

«Περίμενα να ακούσω κανόνια όπως στις ταινίες Hunger Games, αλλά δεν ακούστηκε τίποτα», είπε.

«Νόμιζα ότι θα υπήρχε πολύ περισσότερη ασφάλεια, υποθέτω, ή ότι θα ήταν πιο αυστηροί και θα ανάγκαζαν τους ανθρώπους να επαληθεύουν την ηλικία τους. Το Snapchat ήταν το μόνο για το οποίο επαλήθευσα την ηλικία μου, και αυτό ήταν πολύ εύκολο να το κάνω».

Το ABC μίλησε με τέσσερις εφήβους ηλικίας 14 και 15 ετών την πρώτη ημέρα της απαγόρευσης. Κανένας από αυτούς δεν είχε αποκλειστεί από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και οι αναφορές από όλη τη χώρα ήταν πιο ανάμεικτες.

«Δεν μπορείς να γυρίσεις τον χρόνο δέκα χρόνια πίσω»

Σύμφωνα με τα δικά της στατιστικά στοιχεία, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρωτοποριακή της πολιτική είναι ήδη επιτυχής, απλώς και μόνο επειδή οι άνθρωποι συζητούν για το θέμα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στο τραπέζι του δείπνου.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε επικαλείται μάλλον ένα φανταστικό ειδυλλιακό μέλλον: ένα μέλλον όπου τα παιδιά αφήνουν μαζικά τα κινητά τους στο κομοδίνο και βγαίνουν έξω για να επανασυνδεθούν με τον λεγόμενο πραγματικό κόσμο.

«Ξεκινήστε ένα νέο άθλημα, μάθετε ένα νέο μουσικό όργανο ή διαβάστε εκείνο το βιβλίο που βρίσκεται στο ράφι σας εδώ και καιρό», είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τους νέους της Αυστραλίας την παραμονή της απαγόρευσης.

Ωστόσο, οι έφηβοι που θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του νέου μέλλοντος συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό: αυτό κατά πιθανότατα δεν θα συμβεί.

«Αυτό θα είχε λειτουργήσει καλά πριν από πέντε χρόνια, ίσως πριν από δέκα χρόνια. Ποτέ δεν θα καταφέρετε να απομακρύνετε πλήρως τους Αυστραλούς εφήβους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι απλά γεγονός», δήλωσε ο Άρλο, ένας 14χρονος που θεωρεί ότι η απαγόρευση είναι μια απολύτως απαίσια ιδέα (και ο οποίος, την Τετάρτη, δεν είχε επίσης αποβληθεί από κανέναν από τους λογαριασμούς του).

«Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω στο χρόνο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω, ίσως να μπορούσες να το κάνεις όταν είχες ένα απλό τηλέφωνο για να καλείς τους φίλους σου και αυτό ήταν όλο».

Ανήλικο κορίτσι ταπεινώνει τον Αλμπανέζε

Μία έφηβη μαθήτρια αντιμετώπισε δία ζώσης τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας σχετικά με τη νέα απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών, λέγοντάς του απευθείας:

«Είναι κακή ιδέα, γιατί ούτως ή άλλως θα βρούμε μια εναλλακτική λύση…»

Η απάντησή του;

«Λοιπόν… αυτό θα το μάθουμε επίσης.»

Ακολούθησε ένα αμήχανο γέλιο.

🇦🇺 AUSTRALIAN TEEN HUMILIATES PM OVER SOCIAL MEDIA BAN: "WE'RE GOING TO FIND AN ALTERNATIVE ANYWAYS"



Albanese had no answer.



A teenage student confronted Australia's Prime Minister about the new social media ban for under-16s, telling him directly:



"It's a bad idea because… pic.twitter.com/n7qbAcfQIl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 11, 2025

Οι έφηβοι ήδη μοιράζονται τρόπους για να την παρακάμψουν: VPN, ψεύτικες ημερομηνίες γέννησης, αναγνώριση προσώπου των γονιών τους, ακόμη και υποβολή φωτογραφιών.. γκόλντεν ριτρίβερ για να περάσουν τον έλεγχο ηλικίας.

Ένας έφηβος ισχυρίστηκε στην Washington Post ότι αυτό λειτούργησε.

Απαγορεύοντας στους εφήβους την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους αφήνεις κυριολεκτικά στην τύχη τους.

Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι θα μεταναστεύσουν σε πλατφόρμες που δεν καλύπτονται από την απαγόρευση, όπως το Discord και το Roblox. Τα παιδιά πάντα βρίσκουν έναν τρόπο. Τώρα απλά θα το κάνουν χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους.