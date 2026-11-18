Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κλόε Καρντάσιαν συζήτησε στο podcast της την πιθανότητα να είναι ντεμισεξουαλική, καθώς δυσκολεύεται να αναπτύξει οικειότητα χωρίς προηγούμενη συναισθηματική σύνδεση.

Η τηλεπερσόνα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί περιστασιακές ερωτικές επαφές, αναζητώντας αντ' αυτών την τρυφερότητα και την ανθρώπινη επαφή.

Σχετικά με τις ανοιχτές σχέσεις, η Καρντάσιαν τόνισε τη σημασία των ξεκάθαρων ορίων και της αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των συντρόφων.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για τους άνδρες που απατούν τις συντρόφους τους ενώ υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε αποκλειστική σχέση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και την ερωτική της διάθεση, αποκαλύπτοντας ότι ενδέχεται να είναι ντεμισεξουαλική, καθώς δυσκολεύεται να αναπτύξει ερωτική οικειότητα χωρίς να έχει προηγηθεί συναισθηματικό δέσιμο.

Η 42χρονη τηλεπερσόνα έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στο podcast της «Khloé in Wonderland», κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον στενό φίλο της, Σάιμον Χακ. Εκείνος της εξήγησε τι σημαίνει ο όρος ντεμισεξουαλικότητα, περιγράφοντας τα άτομα που αισθάνονται ρομαντική και σεξουαλική έλξη μόνο όταν έχουν αναπτύξει πρώτα μια συναισθηματική σύνδεση με κάποιον.

Advertisement

Advertisement

«Είναι σχεδόν αδύνατο για έναν ντεμισεξουαλικό άνθρωπο να κάνει σεξ της μιας βραδιάς. Και πιστεύω ότι είσαι κι εσύ έτσι», της είπε χαρακτηριστικά ο Χακ.

Η Καρντάσιαν έδειξε να εκπλήσσεται από την περιγραφή, απαντώντας: «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς. Είμαι ντεμισεξουαλική; Ουάου».

Όπως εξήγησε, δυσκολεύεται να ακολουθήσει την κουλτούρα των περιστασιακών ερωτικών επαφών, καθώς δεν θέλει να επαναλάβει καταστάσεις που στο παρελθόν μπορεί να είχαν αρνητική κατάληξη για την ίδια.

«Μου λείπει να με φιλάει κάποιος»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο φίλος της τη ρώτησε αν της λείπει ο ενθουσιασμός του φλερτ. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά απαραίτητα μια σεξουαλική επαφή, αλλά περισσότερο την τρυφερότητα και την ανθρώπινη επαφή.

«Μου λείπει περισσότερο… απλώς θέλω μερικές φορές να με φιλήσει κάποιος. Όχι απαραίτητα επειδή χρειάζομαι να κάνω σεξ», ανέφερε.

«Μερικές φορές μου λείπει απλώς μια φυσιολογική αγκαλιά, αλλά από κάποιον από τον οποίο πραγματικά θέλεις να την πάρεις», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρει μια τυχαία ερωτική συνεύρεση με έναν άγνωστο.

Advertisement

Η άποψή της για τις ανοιχτές σχέσεις και την απιστία

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις ανοιχτές σχέσεις, με την Κλόε Καρντάσιαν να δηλώνει ότι δεν απορρίπτει απαραίτητα αυτό το μοντέλο, εφόσον υπάρχουν ξεκάθαρα όρια και συμφωνία μεταξύ των συντρόφων.

Μάλιστα, σχολιάζοντας όσα της μετέφερε ο Σάιμον Χακ για ζευγάρια που έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τις περιστασιακές επαφές με τρίτους, σημείωσε: «Σέβομαι τους κανόνες. Νομίζω ότι οι ετεροφυλόφιλοι πρέπει να πάρουν μερικά μαθήματα από αυτά. Απλώς βάλτε κάποιους κανόνες».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της απιστίας, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τους άνδρες που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε μια αποκλειστική σχέση, αλλά στη συνέχεια απατούν τις συντρόφους τους.

Advertisement

«Δεν μου αρέσει όταν κάθε άνδρας λέει: “Είμαι δεσμευμένος, αυτή είναι η συμφωνία μας” και μετά πηγαίνει και απατά. Τόσες πολλές γυναίκες θα ήταν εντάξει με αυτούς τους κανόνες. Αυτό που δεν αποδέχομαι είναι να μην έχω λόγο. Αφήστε με να αποφασίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν θα δεχόταν εύκολα μια πρόταση για ανοιχτή σχέση έξι μήνες μετά την έναρξη μιας γνωριμίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί σημαντικό να συμμετέχουν και οι δύο σύντροφοι στη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Η Κλόε Καρντάσιαν έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 8χρονη Τρου και τον 4χρονο Τέιτουμ, με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμσον. Η σχέση τους, η οποία ξεκίνησε το 2016, πέρασε από αρκετές διακυμάνσεις και διακοπές, ενώ το 2021 ακολούθησε ο χωρισμός τους, έπειτα από τις επανειλημμένες απιστίες του μπασκετμπολίστα.

Advertisement

Προηγουμένως, η τηλεπερσόνα είχε παντρευτεί τον Λαμάρ Όντομ το 2009, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2016.

Με πληροφορίες από: pagesix.com

Advertisement