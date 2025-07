Ένας 61χρονος άνδρας από την Αλάσκα αναμένεται να αναρρώσει πλήρως αφού βρέθηκε καθηλωμένος από έναν ογκόλιθο βάρους 318 κιλών ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος μπρούμυτα σε ρυάκι της Αλάσκας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο λίγο πριν από το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιούαρντ δέχτηκε κλήση για διάσωση στο ρυάκι 4η Ιουλίου με αναφορές για έναν «61χρονο άνδρα που είχε καθηλωθεί από έναν ογκόλιθο», σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σιούαρντ.

«Ο ασθενής βρέθηκε πεσμένος στο ρυάκι μπρούμυτα με έναν ογκόλιθο βάρους περίπου 320 κιλών πάνω του, ενώ η σύζυγός του κρατούσε το κεφάλι του έξω από το νερό», ανέφεραν οι αρχές. «Ο ασθενής ήταν υποθερμικός και ημιλιπόθυμος».

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν πώς βρέθηκε ο ογκόλιθος πάνω του ή γιατί κατέληξε να τον καθηλώσει στο ρυάκι εξ αρχής.

