Ακούγεται σαν ανέκδοτο αλλά καμιά φορά η φύση εκπλήσσει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Οπως στην περίπτωση ενός συμπαθούς κατά τα άλλα ρακούν στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το οποίο μπήκε σε κάβα και ήπιε μέχρι τελικής πτώσεως.

Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να πνίξει τον πόνο του ή να ξεχάσει τα προβλήματά του, αλλά το χαριτωμένο ζώο κατάφερε να γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους.

Advertisement

Advertisement

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (28/12), το ατίθασο ρακούν «διέρρηξε» μια κάβα ποτών και άρχισε να πίνει ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Το επόμενο πρωί, ένας αστυνομικός κλήθηκε να διερευνήσει αναφορές για διάρρηξη, ωστόσο σίγουρα δεν υποπτοευόταν τον ένοχο.

Μπαίνοντας στο κατάστημα, βρήκε διαδρόμους γεμάτους αλκοόλ και σπασμένα μπουκάλια. Ερευνώντας τους χώρους της επιχείρησης, έφτασε στην τουαλέτα και τότε όλα έβγαλαν νόμημα – ή και όχι.

Ο ένστολος αντίκρισε το ρακούν να κοιμάται ανάμεσα στη λεκάνη της τουαλέτας και έναν κάδο απορριμμάτων, σε εμφανή κατάσταση hangover.

Ο υπεράνω πάσης υποψίας δράστης περιγράφηκε ως «πολύ μεθυσμένος» από την Υπηρεσία Προστασίας Ζώων και Καταφυγίου της Κομητείας Ανόβερο.

Πληροφορίες ότι το ρακούν ξεκινάει συνεδρίες με τους ανώνυμους αλκοολικούς δεν επιβεβαιώνονται – επί του παρόντος τουλάχιστον.

(με πληροφορίες από Skynews)