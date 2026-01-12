Ο θηλυκός χιμπατζής Ai, παγκοσμίως γνωστός για τις εξαιρετικές του γνωστικές ικανότητες, πέθανε στις 9 Ιανουαρίου 2026 στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Κιότο στην Ιαπωνία, σε ηλικία 49 ετών. Ο θάνατος του αποδίδεται σε γηρατειά και ανεπάρκεια οργάνων, και βρισκόταν περιτριγυρισμένη από το προσωπικό που την φρόντιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.



Η Ai και το Ai Project μια ζωή αφιερωμένη στη μελέτη του χιμπατζή-μυαλού

Η Ai γεννήθηκε στη Δυτική Αφρική γύρω στο 1976–77 και μεταφέρθηκε στο Ιαπωνικό Ινστιτούτο του Κιότο το 1977, όπου έγινε το επίκεντρο ενός μακρόχρονου ερευνητικού προγράμματος που εξερευνούσε τη νοημοσύνη των πρωτευόντων γνωστό ως Ai Project.

Από πολύ μικρή ηλικία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν για εκείνη ειδικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με υπολογιστή για να μελετήσουν τη μνήμη και τη μάθησή της, και μέχρι την ηλικία των πέντε ετών είχε μάθει να αναγνωρίζει αριθμούς, χρώματα και αντικείμενα από δεκάδες δείγματα.



Γνωστικές ικανότητες που άφησαν εποχή

Η Ai ήταν αναγνωρίσιμη όχι μόνο για τις βασικές δεξιότητες που ανέπτυξε, αλλά και για δύναμη σκέψης που ξεπερνούσε τις προσδοκίες των επιστημόνων:

Μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινεζικούς χαρακτήρες και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.

Ήταν ικανή να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το μηδέν έως το εννέα και έντεκα διαφορετικά χρώματα.

Οι ικανότητές της έγιναν αντικείμενο πολλών επιστημονικών μελετών και δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων άρθρων στο διεθνούς κύρους περιοδικό Nature.

Όταν δεν συμμετείχε σε πειράματα, η Ai είχε επίσης την ευκαιρία να ζωγραφίζει και να σχεδιάζει με μαρκαδόρους σε χαρτί μια συμπεριφορά που ερευνητές συνδέουν με την εξερεύνηση και ψυχική έκφραση.



Η προσωπική της ζωή και η κληρονομιά της

Το 2000, η Ai γέννησε έναν γιο, τον Ayumu, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός επίσης για την εξαιρετική μνήμη του και προσέλκυσε νέα επιστημονική προσοχή σχετικά με τη μεταβίβαση γνώσεων από γενιά σε γενιά.

Το όνομα της Ai σημαίνει «αγάπη» στα ιαπωνικά, και η ζωή της δεν υπήρξε απλώς μία σειρά πειραμάτων, αλλά μια εμπειρία που διεύρυνε την κατανόηση της νοημοσύνης των χιμπατζήδων και της σχέσης μας με τους πλησιέστερούς μας συγγενείς στο ζωικό βασίλειο.

Με πληροφορίες από phys.org και geo.tv

