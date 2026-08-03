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Το Ναουρού, η μικρότερη νησιωτική ανεξάρτητη δημοκρατία στον κόσμο αλλάζει το όνομά του επίσημα σε Δημοκρατία του Ναοέρο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την αυθεντική ονομασία που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι στη γλώσσα τους.

Η μικρότερη νησιωτική δημοκρατία στον κόσμο άλλαξε επίσημα όνομα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της νησιωτικής χώρας, Ντέιβιντ Αντέανγκ, το όνομα «Ναουρού» επιβλήθηκε από Ευρωπαίους αποικιοκράτες, οι οποίοι δυσκολεύονταν να προφέρουν τη ντόπια λέξη «Ναοέρο».

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Παρά τις αρχικές σκέψεις για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο, σημειώνοντας πως: «Το όνομα Ναοέρο δεν χάθηκε ποτέ. Είναι η ταυτότητα που υπάρχει ήδη στο εθνικό μας εμβληματικό σήμα και στην καθημερινή μας γλώσσα».

🔴 Nauru officially becomes Republic of Naoero; ISO code shifts to NRO



The Pacific island nation has adopted its traditional name, Naoero, replacing the colonial-era spelling Nauru. The international code changes from NRU to NRO; citizens will be called dei-Naoero instead of… pic.twitter.com/9VpC5r59p6 August 3, 2026

Ο ΟΗΕ έχει ήδη ενημερώσει την ιστοσελίδα του με τη νέα ονομασία κατόπιν αιτήματος της χώρας από τον Ιούνιο, ενώ τα Υπουργεία Εξωτερικών της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Κίνας στην περιοχή, υιοθετούν ήδη το νέο όνομα.

Η χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρότατη απειλή από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ακολουθεί το παράδειγμα άλλων κρατών που άλλαξαν πρόσφατα όνομα για λόγους αποαποικιοποίησης ή επαναπροσδιορισμού (όπως το Εσουατίνι από Σουαζιλάνδη το 2018).

Συχνά αναφέρεται το παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία προωθεί διεθνώς την ονομασία «Türkiye»

Με πληθυσμό μόλις 12.000 κατοίκων, η Ναοέρο είναι το τρίτο μικρότερο κράτος στον κόσμο (μετά το Βατικανό και το Τουβαλού/Μονακό) και η μικρότερη δημοκρατία στον κόσμο. Αποτέλεσε πρώην γερμανική αποικία, η οποία στη συνέχεια βρισκόταν υπό τη διοίκηση της Αυστραλίας πριν αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1968.

Τι αλλάζει με τη νέα επίσημη ονομασία; Ο διεθνής κωδικός αλλάζει από NRU σε NRO καθώς και τα ονόματα στα εθνικά αεροπλάνα και πλοία και η νέα επίσημη ονομασία θα είναι Δημοκρατία του Ναοέρο.

Με πληροφορίες από Guardian