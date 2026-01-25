Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον Ζανγκ Γιουχία, έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και ανώτερο στρατηγό του κινεζικού στρατού. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ζανγκ κατηγορείται για διαρροή κρίσιμων δεδομένων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας στις ΗΠΑ και για αποδοχή μεγάλων δωροδοκιών για επίσημες προαγωγές. Ανώτερες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατηγός φέρεται να παρέσυρε υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε πολιτικές κλίκες και να χρησιμοποίησε τη θέση του για προσωπικά οφέλη εντός της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Έρευνα και για άλλους αξιωματούχους

Η έρευνα για τον Ζανγκ συνδέεται και με τον Γου Χουν, πρώην γενικό διευθυντή της κρατικής εταιρείας China National Nuclear Corp., η οποία επιβλέπει όλα τα στρατιωτικά και πολιτικά πυρηνικά προγράμματα της Κίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα για τον Γου έχει αποκαλύψει παραβιάσεις ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα που σχετίζονται με τον Ζανγκ, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το είδος των παραβιάσεων. Και οι δύο άνδρες δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια, ενώ εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον επεσήμανε ότι η έρευνα δείχνει τη μηδενική ανοχή του κόμματος στη διαφθορά.

Η πιο επιθετική εκκαθάριση στρατιωτικής ηγεσίας στην ιστορία

Αναλυτές θεωρούν ότι η απομάκρυνση του Ζανγκ σηματοδοτεί την πιο επιθετική εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ. Ο Ζανγκ, μέλος του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και απόγονος ενός στρατηγού που πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι, θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα από τους πιο έμπιστους στρατιωτικούς συμμάχους του προέδρου. Η εμπλοκή του σε υποθέσεις δωροδοκιών για την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφλού υπογραμμίζει τη διάβρωση των δομών εξουσίας και την ανάγκη του Σι να επαναφέρει πειθαρχία και έλεγχο.

Διαρροή πυρηνικών δεδομένων και κατάχρηση εξουσίας

Η πιο σοκαριστική πτυχή της υπόθεσης αφορά τη διαρροή τεχνικών δεδομένων για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την εθνική άμυνα. Επιπλέον, ο Ζανγκ φέρεται να είχε εποπτεύσει μεγάλες κρατικές υπηρεσίες προμηθειών και έρευνας εξοπλισμών, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές. Τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την ενότητα και τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα του PLA, θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμες στρατηγικές λειτουργίες.

Επιτόπια έρευνα και αναδιάρθρωση

Ο Σι Τζινπίνγκ διέταξε επιτόπια έρευνα για την πενταετή θητεία του Ζανγκ ως διοικητή της στρατιωτικής περιοχής Σενιάνγκ (2007–2012), ενώ κινητά τηλέφωνα αξιωματικών και άλλα στοιχεία έχουν ήδη κατασχεθεί για περαιτέρω διερεύνηση. Ο Σι, σύμφωνα με αναλυτές, αποφάσισε να μην καθυστερεί την εκκαθάριση, διαπιστώνοντας ότι η διαφθορά και τα δίκτυα πατρωνίας είχαν υπερβεί το όριο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους στρατηγικούς στόχους του, μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν.

Ενίσχυση ελέγχου και πολιτική σημασία

Η πτώση του Ζανγκ στέλνει σαφές μήνυμα: η απόλυτη εξουσία του Σι επί του στρατού δεν αμφισβητείται. Αναλυτές σημειώνουν ότι η απομάκρυνση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα του Κινέζου ηγέτη να ελέγξει τα ανώτατα στελέχη, διαλύοντας δίκτυα που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ιεραρχία ή να επηρεάσουν στρατηγικές αποφάσεις. Η κίνηση θεωρείται επίσης προειδοποίηση για άλλους ανώτερους αξιωματικούς που ενδέχεται να καταχράστηκαν εξουσία ή εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Αντιδράσεις και γεωπολιτικές συνέπειες

Η εκκαθάριση κορυφαίων αξιωματικών του PLA ενδέχεται να επηρεάσει την επιχειρησιακή ικανότητα του κινεζικού στρατού βραχυπρόθεσμα, ενώ οι αναλυτές σημειώνουν ότι η απόφαση του Σι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας πιο υπολογισμένης στρατηγικής για την Ταϊβάν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διαφάνειας, της πειθαρχίας και της διαφύλαξης των στρατιωτικών μυστικών για την εθνική ασφάλεια.

Αναδιάρθρωση και μέλλον του PLA

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή έχει πλέον μόνο έναν εν ενεργεία αξιωματικό, γεγονός που δείχνει την πλήρη αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη στρατηγική του Σι να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του PLA, ενισχύοντας την ιεραρχία και μειώνοντας τον κίνδυνο εσωτερικών απειλών ή υπονόμευσης κρίσιμων στρατιωτικών αποφάσεων.