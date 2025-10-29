Για τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η ιστορική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται αύριο Πέμπτη (30/10) αποτελεί μια ευκαιρία να προβάλει κάτι που το Πεκίνο επιδιώκει εδώ και καιρό: την εικόνα μιας Κίνας που στέκεται ισότιμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ανταποκρίτριας του CNN στην Κίνα, Σάιμον Μακάρθι, ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου εναντίον της Κίνας έχει δοκιμάσει την προσπάθεια του Σι για ανάπτυξη και καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα έχει προσφέρει στο Πεκίνο ένα «δώρο»: τη διεθνή προσοχή, κάτω από την οποία μπορεί να επιδείξει τη δύναμή του.

Ενώ μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου έσπευδε να καλοπιάσει τον Τραμπ και να διαπραγματευτεί τη μείωση των δασμών που επέβαλε την άνοιξη, η Κίνα απάντησε με τα δικά της μέτρα — μέχρι που οι δύο πλευρές αναγκάστηκαν να καθίσουν στο τραπέζι για μια ανακωχή.

Συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στην Οσάκα το 2019

Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τους αμερικανικούς περιορισμούς που έπληξαν την πρόσβαση της Κίνας στην τεχνολογία των ΗΠΑ και στόχευσαν τη ναυτιλιακή της βιομηχανία, το Πεκίνο απάντησε ανακοινώνοντας μια ευρεία επέκταση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών — μια κίνηση που αναστάτωσε την Ουάσιγκτον και ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει με επιβολή επιπλέον δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα.

Και οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν κάνει πίσω από αυτή την τελευταία κλιμάκωση ενώ οι δύο πρόεδροι αναμένεται τώρα να συναντηθούν στο περιθώριο μιας διεθνούς συνόδου στη Νότια Κορέα αύριο Πέμπτη (30/10)— η πρώτη δια ζώσης συνάντησή τους στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Ο Κινέζος Πρόεδρος θα εισέλθει στη συνάντηση έχοντας εδραιώσει μια νέα πραγματικότητα στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας: η Κίνα θα διαπραγματεύεται, αλλά δεν θα υποχωρεί υπό πίεση.

«Η Κίνα είναι πολύ ήρεμη»

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι προβάλλουν την ικανότητα του Τραμπ να «δημιουργεί μοχλό πίεσης» απέναντι στην Κίνα, στο Πεκίνο επικρατεί η πε