Δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η διαμάχη του με την Κίνα για το εμπόριο έχει εξελιχθεί σε πλήρη εμπορικό πόλεμο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η χώρα θα βρεθεί σε «παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο» με την Κίνα αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σι κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα στο τέλος του μήνα, ο πρόεδρος απάντησε: «Βρισκόμαστε ήδη σε έναν».

«Έχουμε 100% δασμούς», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους δασμούς με τους οποίους απείλησε πρόσφατα την Κίνα. «Αν δεν είχαμε δασμούς, θα ήμασταν εκτεθειμένοι ως ένα τίποτα».

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να αγοράζουν μαγειρικό λάδι από την Κίνα ως απάντηση στην απόφαση της Κίνας να αποσύρει τις ΗΠΑ ως προμηθευτή σόγιας. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «οικονομικά εχθρική πράξη» σε μια ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με την American Soybean Association, η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικής σόγιας.

Η Κίνα σταμάτησε να αγοράζει αμερικανική σόγια ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ τον Απρίλιο και αντ’ αυτού προμηθεύεται σόγια από την Αργεντινή και τη Βραζιλία.

Η απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών στις 10 Οκτωβρίου πυροδότησε έναν δεύτερο γύρο αντιποίνων, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ τον Απρίλιο για την επιβολή «αμοιβαίων» δασμών σε δεκάδες χώρες. Τον Αύγουστο είχε επιτευχθεί εκεχειρία με την Κίνα, με την αναστολή των τριψήφιων δασμών για 90 ημέρες.

Ο Τραμπ απάντησε στους περιορισμούς της Κίνας στα ορυκτά σπάνιων γαιών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αμερικανική βιομηχανία, δηλώνοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα από την 1η Νοεμβρίου. Αυτοί θα προστεθούν στους δασμούς 30% που επιβάλλει ήδη η Αμερική στα προϊόντα από την Κίνα.

Μεταξύ 2020 και 2023, η Κίνα αντιπροσώπευε το 70% των εισαγωγών σπάνιων γαιών των ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μαγνητών, ηλεκτρονικών συσκευών και αμυντικών συστημάτων.

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού στις 31 Οκτωβρίου στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

