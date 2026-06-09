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Η Κίνα έθεσε σε λειτουργία το πρώτο υποθαλάσσιο κέντρο δεδομένων στον κόσμο που τροφοδοτείται αποκλειστικά από αιολική ενέργεια, κάνοντας ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιλοτικό έργο Shanghai Lingang Undersea Datacentre ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 24 μεγαβάτ. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της HiCloud Technology και της κρατικής εταιρείας China Communications Construction.

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Η εγκατάσταση βρίσκεται περισσότερα από 10 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Σαγκάης και έχει τοποθετηθεί σε βάθος περίπου 10 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ενεργειακή του τροφοδοσία προέρχεται από κοντινό υπεράκτιο αιολικό πάρκο, ενώ σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα χερσαία κέντρα δεδομένων.

World’s first wind-powered underwater datacentre starts operating in China | China | The Guardian https://t.co/Ardpq2OzZ5 June 9, 2026

Το πλεονέκτημα δεν οφείλεται μόνο στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Η ίδια η τοποθέτηση του datacentre κάτω από το νερό μειώνει σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις, αξιοποιώντας τη φυσική ψύξη που προσφέρει το θαλασσινό νερό.

Σε ένα συμβατικό χερσαίο κέντρο δεδομένων, από το 25% έως και το 40% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται αποκλειστικά για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης και την κυκλοφορία παγωμένου νερού που προστατεύει τους διακομιστές από υπερθέρμανση.

Τα παραδοσιακά datacentres -τα οποία θεωρούνται η φυσική υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη- βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της κριτικής εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης νερού. Η μεταφορά τέτοιων εγκαταστάσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον περιορίζει σημαντικά την ανάγκη χρήσης γλυκού νερού.

Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι έως το 2030 το υδατικό αποτύπωμα των κέντρων δεδομένων μπορεί να φτάσει τα 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ετήσιες οικιακές ανάγκες σε νερό και των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων της Υποσαχάριας Αφρικής.

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Η HiCloud είχε ήδη παρουσιάσει το πρώτο εμπορικό υποθαλάσσιο datacentre στον κόσμο το 2023, στο τροπικό νησί Χαϊνάν, στη νότια Κίνα. Ωστόσο, η εγκατάσταση της Σαγκάης αποτελεί την πρώτη περίπτωση όπου ένα τέτοιο έργο λειτουργεί με ενέργεια που παράγεται από υπεράκτιο αιολικό πάρκο.

Το αιολικό πάρκο είναι ορατό από την ακτή της περιοχής Lingang, μιας τεχνολογικά προηγμένης ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ανατολική Σαγκάη, όπου βρίσκεται και εργοστάσιο παραγωγής της Tesla.

Βέβαια, η Κίνα δεν ήταν η πρώτη χώρα που επιχείρησε να αξιοποιήσει το θαλάσσιο περιβάλλον για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κέντρων δεδομένων. Το 2018, η Microsoft εγκαινίασε αντίστοιχο πιλοτικό πρόγραμμα στα νερά γύρω από τα νησιά Όρκνεϊ στη Σκωτία. Δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ωστόσο η περαιτέρω εξέλιξη του έργου φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί.

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Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της κινεζικής αναπτυξιακής και οικονομικής στρατηγικής. Πέρυσι, η χώρα παρουσίασε σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών AI, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων η ταχύτερη κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι έως το 2030 οι προμήθειες καθαρής ενέργειας που θα τροφοδοτούν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθούν σημαντικά.

Με πληροφορίες από The Guardian

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