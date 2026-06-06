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Η οργή στα social media παραμένει έντονη μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης απαγωγής και θανάτωσης ενός σκύλου που είχε αποκτήσει τεράστια δημοφιλία ως «ινφλουένσερ» στην Κίνα. Ο Choutou, ένα δεκάχρονο border collie με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο κινεζικό TikTok, εξαφανίστηκε στις 11 Μαΐου, όταν ο ιδιοκτήτης του, travel blogger με το όνομα Γκούο, βρισκόταν στο εξωτερικό.

Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνιση, ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε μια εκτεταμένη διαδικτυακή εκστρατεία για τον εντοπισμό του αγαπημένου του ζώου, προσφέροντας αμοιβή περίπου 1.400 δολαρίων και δημοσιεύοντας συνεχώς βίντεο και ενημερώσεις. Η υπόθεση συγκίνησε χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν την αγωνιώδη αναζήτηση, ελπίζοντας σε ένα θετικό τέλος.

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NEW: Border Collie in China with 1.5 million followers stolen, sold for $27 to a restaurant, and then eaten.



The dog's owner, a Chinese travel blogger named 'Guo,' documents his travels with his dog.



While he was away on an overseas trip, the dog disappeared while in the care… pic.twitter.com/Itlb9Q9x9T — Collin Rugg (@CollinRugg) June 4, 2026

Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν τραγικές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο σκύλος είχε ήδη πουληθεί από τους δράστες σε έναν μεσάζοντα για μόλις 27 δολάρια, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή η πραγματική του ταυτότητα και η αξία που είχε για τον ιδιοκτήτη του. Η αποκάλυψη ότι το ζώο κατέληξε σε εστιατόριο, όπου θανατώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για παρασκευή φαγητού, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και έντονες καταγγελίες.

Ο ένας από τους φερόμενους δράστες υποστήριξε ότι βρήκε τον σκύλο στον δρόμο και θεώρησε πως ήταν αδέσποτος, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, φέρεται να δήλωσε πως «ο σκύλος είναι νεκρός, σταματήστε να κάνετε φασαρία», ισχυρισμός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή στο διαδίκτυο.

Ο Choutou είχε υιοθετηθεί από τον Γκούο το 2018, όταν ήταν ακόμη κουτάβι τριών μηνών, έναντι περίπου 300 δολαρίων. Από τότε είχε γίνει σταθερός σύντροφος στα ταξίδια του και σταδιακά μετατράπηκε σε διαδικτυακή προσωπικότητα με τεράστια απήχηση, ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού κατοικίδιου.

A famous Border Collie with over 1.58 million followers was allegedly stolen, sold to a dog meat restaurant, and eaten



Chutou was taken by a thief who told his owner "The dog is dead, so stop making a fuss. I did not break the law" pic.twitter.com/NEdMlzvUe0 — Dexerto (@Dexerto) June 4, 2026

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την προστασία των ζώων, την ευθύνη των ιδιοκτητών αλλά και τα όρια της εκμετάλλευσης της διαδικτυακής δημοσιότητας. Για πολλούς χρήστες, ο Choutou δεν ήταν απλώς ένα ζώο με followers, αλλά ένα ζωντανό πλάσμα με συναισθηματικό δεσμό και παρουσία που είχε αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους.