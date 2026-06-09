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Η πτώση των κινεζικών εισαγωγών αργού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δεκαετίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός στα τελωνειακά στοιχεία. Είναι το αποτύπωμα ενός γεωπολιτικού σεισμού που ξεκίνησε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ και έφθασε μέχρι τα διυλιστήρια της Κίνας.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, βλέπει τις εισαγωγές της να υποχωρούν σε επίπεδα που παραπέμπουν σε άλλη εποχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται διεθνείς αναλυτές και ναυτιλιακές πλατφόρμες παρακολούθησης φορτίων, οι θαλάσσιες εισαγωγές αργού της Κίνας τον Μάιο έπεσαν περίπου στα 6,36 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 8,10 εκατομμύρια τον Απρίλιο και από 11,39 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο πλήρη μήνα πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

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Με απλά λόγια: μέσα σε τρεις μήνες, η Κίνα έχασε ή επέλεξε να κόψει σχεδόν τη μισή θαλάσσια ροή αργού που δεχόταν στην αρχή του έτους. Το επίκεντρο δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου. Είναι η διαδρομή του.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, μετατράπηκαν σε σημείο ασφυξίας για την ασιατική αγορά. Η κρίση στο Ιράν και το κλείσιμο ή η σοβαρή διατάραξη των ροών από τον Περσικό Κόλπο χτύπησαν ειδικά την Κίνα, γιατί μεγάλο μέρος του αργού που επεξεργάζονται τα κινεζικά διυλιστήρια φτάνει διά θαλάσσης και σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα είναι ενδεικτική: οι εισαγωγές από το Ιράκ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, έπεσαν από περίπου 790.000 βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο σε μόλις 60.000 τον Μάιο. Από το Κουβέιτ μηδενίστηκαν, ενώ είχαν φτάσει πρόσφατα τις 522.000 βαρέλια ημερησίως. Ακόμη και οι θαλάσσιες ροές ρωσικού αργού προς την Κίνα μειώθηκαν, από 1,96 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο σε 1,07 εκατομμύρια τον Μάιο.

Το Ιράν που «δεν φαίνεται», αλλά υπάρχει

Εδώ βρίσκεται και το πιο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Επισήμως, η Κίνα δεν εμφανίζει πλέον εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου στα τελωνειακά της στοιχεία. Στην πραγματικότητα όμως, μεγάλοι αναλυτικοί οίκοι και πλατφόρμες παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων εκτιμούν ότι το ιρανικό αργό συνέχισε να τροφοδοτεί σημαντικό μέρος της κινεζικής αγοράς, συχνά μέσω μεταφορτώσεων και επανασήμανσης.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Μαλαισία. Η Κίνα εμφανίζεται να εισάγει τεράστιες ποσότητες «μαλαισιανού» αργού, πολύ περισσότερες από όσες μπορεί να παράγει η ίδια η Μαλαισία. Οι αναλυτές θεωρούν ότι σε αυτό το ρεύμα κρύβεται σημαντικό μέρος ιρανικού, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Το 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Center on Global Energy Policy του Columbia University, η Κίνα πιθανότατα εισήγαγε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως «κυρωμένου» αργού, δηλαδή από Ιράν, Βενεζουέλα και Ρωσία. Από αυτά, περίπου 1,38 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εκτιμάται ότι προέρχονταν από το Ιράν.

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Άρα το Ιράν μπορεί να μην ήταν ο επίσημος πρώτος προμηθευτής της Κίνας, ήταν όμως ένας από τους πιο κρίσιμους τροφοδότες της, κυρίως για τα ανεξάρτητα διυλιστήρια, τα λεγόμενα «teapots», που ζουν από το φθηνότερο και συχνά υπό κυρώσεις αργό.

Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν και έκλεισε ή διαταράχθηκε ο διάδρομος του Ορμούζ, η Κίνα δεν έχασε απλώς έναν προμηθευτή. Έχασε ένα ολόκληρο σύστημα τροφοδοσίας χαμηλού κόστους.

Πόσο πετρέλαιο χρειαζόταν η Κίνα πριν από την κρίση

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, πρέπει να δούμε την ετήσια εικόνα.

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Το 2024, η Κίνα εισήγαγε περίπου 11,1 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 4,05 δισεκατομμύρια βαρέλια τον χρόνο.

Οι εισαγωγές αυτές κάλυπταν περίπου το 74% της φαινομενικής κατανάλωσης πετρελαίου της χώρας. Με βάση αυτό, η συνολική κινεζική ανάγκη σε πετρέλαιο το 2024 ήταν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή περίπου 5,5 δισεκατομμύρια βαρέλια τον χρόνο.

Το 2025, πριν ξεσπάσει η σημερινή κρίση, η Κίνα ανέβασε ακόμη περισσότερο τις εισαγωγές της, σε ιστορικό ρεκόρ περίπου 11,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Αυτό σημαίνει πάνω από 4,2 δισεκατομμύρια βαρέλια εισαγόμενου αργού μέσα σε έναν χρόνο.

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Όμως ένα μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων δεν πήγε αμέσως στην κατανάλωση. Πήγε στα αποθέματα.

Η Κίνα είχε αρχίσει να γεμίζει αποθήκες. Αγόραζε όταν οι τιμές ήταν ευνοϊκές, αξιοποιούσε ρωσικό και ιρανικό αργό σε έκπτωση και προετοίμαζε την άμυνά της απέναντι σε ένα ενεργειακό σοκ που τελικά ήρθε νωρίτερα και πιο βίαια από όσο περίμεναν οι αγορές.

Από ποιους αγόραζε

Το 2024 οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές αργού της Κίνας ήταν η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Μαλαισία, το Ιράκ και το Ομάν.

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Η Ρωσία είχε ήδη περάσει στην πρώτη θέση, με περίπου 2,17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2024, αξιοποιώντας τις εκπτώσεις που δημιούργησαν οι δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία ακολούθησε με περίπου 1,57 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η Μαλαισία εμφανίστηκε ως τρίτος προμηθευτής, αλλά αυτή ακριβώς η θέση είναι που σηκώνει τα περισσότερα ερωτήματα, καθώς ένα μέρος αυτών των φορτίων θεωρείται από αναλυτές ότι προέρχεται στην πραγματικότητα από το Ιράν.

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Το 2025, η εικόνα μετακινήθηκε αλλά δεν άλλαξε δραματικά ως προς τη βασική εξάρτηση. Οι πέντε μεγαλύτερες πηγές ήταν η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Μαλαισία, το Ιράκ και η Βραζιλία, που μαζί κάλυψαν περίπου το 62% των κινεζικών εισαγωγών.

Η Βραζιλία ανέβηκε επειδή θεωρείται πιο «ασφαλής» και λιγότερο εκτεθειμένη σε κυρώσεις ή γεωπολιτικά μπλόκα. Η Ρωσία παρέμεινε σημαντική λόγω εκπτώσεων. Η Μέση Ανατολή, όμως, παρέμεινε ο μεγάλος στρατηγικός κόμβος.

Και αυτός ο κόμβος περνά από τον Ορμούζ.

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Γιατί δεν κατέρρευσε η Κίνα

Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς μπορεί η Κίνα να βλέπει τις εισαγωγές της να πέφτουν τόσο απότομα και να μην εμφανίζει άμεση ενεργειακή κρίση; Η απάντηση βρίσκεται σε τρεις λέξεις: αποθέματα, διυλιστήρια, ζήτηση.

Πρώτον, η Κίνα είχε προλάβει να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες αργού. Αναλυτές εκτιμούν ότι από τις αρχές του 2025 είχε χτίσει πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια επιπλέον αποθεμάτων, ενώ μόνο στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 τα εμπορικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά περίπου 70 εκατομμύρια βαρέλια.

Δεύτερον, τα διυλιστήρια μειώνουν ρυθμούς. Δεν αγοράζουν ακριβό αργό για να το επεξεργαστούν με ζημιά, ιδίως όταν το Πεκίνο κρατά πλαφόν στις εγχώριες τιμές καυσίμων για να προστατεύσει τους καταναλωτές.

Τρίτον, η κινεζική ζήτηση καυσίμων δεν είναι πια αυτό που ήταν. Η ηλεκτροκίνηση, οι αλλαγές στις μεταφορές, η κόπωση της βιομηχανικής ανάπτυξης και η ασθενέστερη κατανάλωση έχουν περιορίσει την αύξηση στη βενζίνη και στο ντίζελ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη επισημάνει ότι η ζήτηση της Κίνας για καύσιμα έχει ουσιαστικά φτάσει σε πλατό, ακόμη κι αν η ζήτηση για πετροχημικά συνεχίζει να αυξάνεται.

Έτσι η Κίνα κάνει κάτι που μόνο μια χώρα με τεράστια αποθέματα και κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να κάνει: αντί να μπει επιθετικά στην αγορά και να αγοράσει ακριβό πετρέλαιο, τραβά από τις αποθήκες της, μειώνει τη διύλιση και κρατά καύσιμα στο εσωτερικό περιορίζοντας εξαγωγές προϊόντων.

Η παγκόσμια αγορά βλέπει την Κίνα να λειτουργεί σαν «αμορτισέρ»

Παράδοξα, η πτώση των κινεζικών εισαγωγών βοηθά και την παγκόσμια αγορά να μην εκραγεί ακόμη περισσότερο. Αν η Κίνα συνέχιζε να αγοράζει με τον ίδιο ρυθμό όπως τον Φεβρουάριο, σε μια στιγμή που η προσφορά από τον Περσικό Κόλπο έχει διαταραχθεί, οι τιμές θα μπορούσαν να πιεστούν ακόμη ψηλότερα.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το Πεκίνο λειτουργεί για να σώσει την παγκόσμια αγορά. Λειτουργεί για να σώσει τον εαυτό του.

Αν η κρίση κρατήσει λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες, τα αποθέματα μπορεί να αποδειχθούν αρκετά. Αν όμως η διαταραχή στον Ορμούζ συνεχιστεί, η Κίνα θα βρεθεί μπροστά σε τρεις επιλογές: να ξαναμπεί στην αγορά και να αγοράσει ακριβότερο αργό, να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διύλιση ή να αγγίξει πιο βαθιά τα στρατηγικά της αποθέματα.

Καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι ανώδυνη.

Το συμπέρασμα

Η πτώση των κινεζικών εισαγωγών αργού δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μειωμένης ζήτησης. Είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας: Ιράν, κυρώσεις, φθηνό αργό, μεταφορτώσεις, Ορμούζ, πόλεμος, αποθέματα, διυλιστήρια, ηλεκτροκίνηση.

Η Κίνα είχε χτίσει την ενεργειακή της ασφάλεια πάνω σε ένα μωσαϊκό προμηθευτών: Ρωσία για εκπτώσεις, Σαουδική Αραβία για σταθερότητα, Ιράκ και Ομάν για Μέση Ανατολή, Βραζιλία για διαφοροποίηση και Ιράν για φθηνό αργό που συχνά δεν φαινόταν με το όνομά του.

Ο πόλεμος με το Ιράν και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ χτύπησαν ακριβώς αυτό το μωσαϊκό.

Και τώρα η Κίνα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: δεν πανικοβάλλεται, δεν αγοράζει όσο της ζητούν, δεν αφήνει τις αγορές να της επιβάλουν ρυθμό. Καίει χρόνο. Καίει αποθέματα. Και περιμένει να δει αν ο κόσμος του πετρελαίου θα ανοίξει ξανά ή αν μπαίνει σε μια νέα, πιο ακριβή και πιο επικίνδυνη εποχή.

Σημείωση τεκμηρίωσης: Τα βασικά στοιχεία διασταυρώνονται από Reuters για την πτώση των θαλάσσιων εισαγωγών Μαΐου και τον ρόλο του πολέμου στο Ιράν/Ορμούζ, από Reuters για τα κινεζικά αποθέματα και τη χρήση εμπορικών αποθηκών, από EIA/Columbia για τις εισαγωγές 2024 και την εξάρτηση 74% από εισαγόμενο αργό, από Columbia για το 2025 και τον ρόλο του ιρανικού/κυρωμένου πετρελαίου, και από IEA για το πλατό στη ζήτηση καυσίμων της Κίνας.