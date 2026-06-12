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Μια εντυπωσιακή τεχνολογική εφαρμογή κάνει την εμφάνισή της στην Κίνα, όπου ρομποτικά συστήματα σε μορφή «φιδιού» χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ευέλικτα αυτά ρομπότ αναπτύχθηκαν από τοπική εταιρεία ενέργειας με στόχο την πρόληψη βλαβών και την αποφυγή διακοπών ρεύματος, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους.

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In China, snake robots have begun to be used to inspect power lines



They were deployed by a local energy company to prevent outages during university entrance exams — even brief blackouts can disrupt the tests.



The robots are flexible like real snakes and can reach places that… pic.twitter.com/Sj6FBe6F3r — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2026

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση τους κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, όπου ακόμη και μια σύντομη διακοπή ρεύματος θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία.

Τα ρομπότ έχουν τη δυνατότητα να κινούνται με ευελιξία, προσεγγίζοντας σημεία που είναι δύσκολα ή αδύνατα για ανθρώπους και drones, όπως μονωτές σε πυλώνες υψηλής τάσης.

Don’t panic if you see a snake on a Chinese power line. It might be a robot https://t.co/BvMzsNr4L0 — South China Morning Post (@SCMPNews) June 11, 2026

Εντοπίζουν έγκαιρα πιθανές βλάβες, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης των συνεργείων και το κόστος συντήρησης του δικτύου. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα προς πιο αξιόπιστες και «έξυπνες» ενεργειακές υποδομές.