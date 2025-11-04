Ξάφνιασε τους πάντες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ όταν αστειεύτηκε για την κατασκοπεία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ στη σύνοδο APEC στην Γκιονγκτζού, της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τον Guardian, πριν από το κρατικό δείπνο, ο Σι χάρισε στον Λι δύο smartphones της Xiaomi, προκαλώντας το χιουμοριστικό σχόλιο του Νοτιοκορεάτη ηγέτη: «Είναι ασφαλής η γραμμή επικοινωνίας;».

Ο Σι, γελώντας, απάντησε: «Θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει τίποτα παράνομο μέσα» – αναφερόμενος σε πιθανό λογισμικό παρακολούθησης. Η σκηνή, που καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Σι σπάνια αστειεύεται δημοσίως, ειδικά για τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ

Τα μέσα ενημέρωσης στη Νότια Κορέα χαρακτήρισαν το περιστατικό «σπάνια στιγμή ανθρώπινης πλευράς» του Κινέζου ηγέτη, ενώ σχολιαστές παρομοίασαν τη συνομιλία με «μονομαχία ευφυΐας». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λι, η στιγμή έδειξε ότι οι δύο ηγέτες ανέπτυξαν προσωπική χημεία κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Ο Σι, εκτός από τα τηλέφωνα, έλαβε δώρα όπως μια σκακιέρα και έναν δίσκο από φίλντισι, τα οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά». Το περιστατικό θεωρήθηκε ένδειξη πιο χαλαρού κλίματος στις σχέσεις Πεκίνου–Σεούλ, μετά από χρόνια ψυχρότητας.