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Η Νότια Κορέα ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ επικρατώντας με 2-1 της Τσεχίας στην Γουαδαλαχάρα ενώ αίσθηση προκάλεσε η μαζική υποστήριξη των Μεξικανών προς τους Ασιάτες.

Παρότι η Nότια Κορέα και το Mεξικό είναι αντίπαλοι στον 1ο όμιλο του 2026 FIFA World Cup, η νοτιοκορεατική ομάδα γνώρισε θερμή υποστήριξη από τους Μεξικανούς φιλάθλους.

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Η ιδιαίτερη αυτή σχέση έχει τις ρίζες της στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, όταν η Νότια Κορέα πέτυχε ένα αποτέλεσμα που βοήθησε το Μεξικό να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, δημιουργώντας έναν ισχυρό συμβολικό δεσμό μεταξύ των δύο λαών.

Στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων, το Mεξικό χρειαζόταν απεγνωσμένα η Νότια Κορέα να νικήσει τη Γερμανία, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη φάση των «16». Όταν σημειώθηκε αυτή η μεγάλη έκπληξη, οι Μεξικανοί φίλαθλοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την ασιατική χώρα με εντυπωσιακό τρόπο.

🚨 WHY MEXICO LOVES KOREANS: 🇲🇽🇰🇷

🎥 Throwback to 2018 when thousands of Mexican fans swarmed the South Korean embassy and lifted the consul on their shoulders after Korea beat Germany to save Mexico's World Cup. Pure football heritage! 😂🔥📈

​#WorldCup2026 #FootballHeritage https://t.co/qN94gxN2y1 pic.twitter.com/KnKAnZ06ZS — AXIS_NEWS (@Axis_News1) June 12, 2026

Από εκείνη την ιστορική ημέρα και έπειτα, οι Μεξικανοί αντιμετωπίζουν τη Νότια Κορέα με ιδιαίτερη θέρμη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Τσεχία, οι φίλαθλοι στις εξέδρες ξέσπασαν ακόμη και στα χαρακτηριστικά συνθήματα «ολέ» κάθε φορά που οι Νοτιοκορεάτες αντάλλασσαν επιτυχημένες πάσες. Οι Μεξικανοί φίλαθλοι πέταξαν στον αέρα έναν Κορεάτη οπαδό έξω από το γήπεδο εν μέσω αποθέωσης ενώ μια Μεξικάνα οπαδός έδωσε ένα φιλάκι σ’ ένα Νοτιοκορεάτη ρεπόρτερ της τηλεόρασης on air.

Mexican fans tossing an Asian guy into the air. You just gotta love the World Cup 😭😂😂❤️pic.twitter.com/iZfhSXMphg — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) June 11, 2026

Ce journaliste coréen 🇰🇷 en plein live.. est interrompu par une Mexicaine 🇲🇽 👀😘 pic.twitter.com/ksgtyeQeDO — Actu Foot (@ActuFoot_) June 12, 2026

Kάποιοι άλλοι φίλαθλοι της Κορέας επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο με ένα μπουκάλι λευκή τεκίλα. Οι αστυνομικοί δεν τους το επέτρεψαν και οι Κορεάτες αποφάσισαν να ποιον όλο το ποτό τους πριν μπουν. Στην παρέα προστέθηκαν και οπαδοί του Μεξικού που αντιλήφθησαν τι συμβαίνει και άμεσα έγιναν μια παρέα φωνάζοντας το σύνθημα: «Κορεάτη αδελφέ είσαι Μεξικάνος» ενώ κατέβαζαν μαζί τις τεκίλες…