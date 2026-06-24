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Το Yankee Stadium στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης γέμισε με ένα έντονο αίσθημα ελληνικής υπερηφάνειας, καθώς μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας και φίλοι του ελληνισμού συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν το Greek Jersey Night την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Το εμβληματικό γήπεδο του μπέιζμπολ μετατράπηκε όχι μόνο σε χώρο αθλητισμού, αλλά και σε σημείο ενότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς και πίστης, καθώς άνθρωποι διαφορετικών γενεών βρέθηκαν μαζί για να τιμήσουν την κοινή τους ταυτότητα.

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Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει την καθιερωμένη ceremonial πρώτη ρίψη (first pitch) στον αγώνα ανάμεσα στους New York Yankees και τους Chicago White Sox.

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Archdiocesan District Chancellor και Camp St. Paul Director π. Ηλίας Βίλλης, καθώς και οι Archons Michael Neamonitakis και Bill Grous.

Ο Αρχιεπίσκοπος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το κοινό, το οποίο ήταν γεμάτο συγκίνηση και υπερηφάνεια, σε μια βραδιά όπου ο ελληνισμός, η ορθόδοξη πίστη και η αθλητική παράδοση συναντήθηκαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια των ΗΠΑ.

Η εικόνα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου όρθιου στο pitcher’s mound (σ.σ ο υπερυψωμένος χώρος στο μπέιζμπολ όπου στέκεται ο πίτσερ) ενός από τα πιο ιστορικά στάδια της χώρας, του Yankee Stadium, λειτούργησε ως μια ισχυρή υπενθύμιση του πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η παρουσία της Ελληνορθόδοξης κοινότητας στη Νέα Υόρκη και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 37.000 δολάρια για το Camp St. Paul, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, το οποίο φέτος γιορτάζει την 21η του σεζόν φιλοξενώντας περισσότερους από 800 κατασκηνωτές.

Με τις κερκίδες γεμάτες και πολλούς φιλάθλους να φορούν εμφανίσεις και χρώματα εμπνευσμένα από την Ελλάδα, η ατμόσφαιρα ανέδειξε μια ζωντανή γιορτή πολιτισμού, κοινότητας και πίστης — μια έκφραση του ελληνισμού που συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει.