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Τι κι αν έπιασε φωτιά στο στούντιο. Μετεωρολόγος τοπικού καναλιού του Αρκάνσας των ΗΠΑ συνέχισε να μεταδίδει ένα έκτακτο δελτίο καιρού.

«Αν μόλις συντονιστήκατε, μόλις ξέσπασε μια πυρκαγιά στο στούντιο, αλλά έχουμε δύο προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να καλύπτουμε ζωντανά το γεγονός», ακούγεται να λέει ο μετεωρολόγος Νόα Σίμονς στο δελτίο ενώ έχει κλείσει τη μύτη του και διώχνει τον καπνό με τα χέρια.

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Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει έσβησε. «Η φωτιά έχει σβήσει, οπότε είμαι ασφαλής», είπε ο Σίμονς στο δελτίο.

Μιλώντας στο CNN, ο Σίμονς εξήγησε ότι δεν επικρατούσαν ιδανικές συνθήκες για ζωντανή μετάδοση, αλλά έπρεπε να συνεχίσει το δελτίο για την ενημέρωση των τηλεθεατών.