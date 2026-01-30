«Καλώ δημόσια τον Πούτιν (στο Κίεβο), αν τολμά, φυσικά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, απαντώντας στη δήλωση από πλευράς Κρεμλίνου ότι τον κάλεσε στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως είναι αδύνατον να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα. Παράλληλα, ωστόσο, σημείωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει αν η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές, που έχουν βυθίσει στο ψύχος το Κίεβο- αν και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Παρασκευή πως ο Πούτιν είχε λάβει προσωπικό αίτημα από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τα πλήγματα στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου προκειμένου να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ερωτηθείς για την απάντηση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι να λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, μα ο Ζελένσκι είπε ότι η ημερομηνία ή το μέρος μπορεί να αλλάξουν.

Με πληροφορίες από Reuters