Μια γυναίκα που πάσχει από νόσο του Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ βρισκόταν στο χειρουργικό τραπέζι, κατά τη διάρκεια μιας πρωτοποριακής επέμβασης στο King’s College Hospital του Λονδίνου.

Η 65χρονη Denise Bacon, συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια και παθιασμένη μουσικός, παρέμεινε ξύπνια για τέσσερις ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τον τρόπο που η βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) επηρέαζε τις κινήσεις της.

Η Bacon είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2014 και σταδιακά είδε τη μυϊκή δυσκαμψία και τη βραδύτητα των κινήσεων να περιορίζουν τη ζωή της. Οι αγαπημένες της δραστηριότητες —όπως το περπάτημα, το κολύμπι, ο χορός και φυσικά η μουσική— έγιναν όλο και πιο δύσκολες. Πριν από πέντε χρόνια, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την East Grinstead Concert Band, όπου συμμετείχε επί σειρά ετών.

Πώς έγινε η επέμβαση

Η επέμβαση DBS περιλαμβάνει την τοποθέτηση λεπτών ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα οποία στέλνουν ελεγχόμενα ηλεκτρικά σήματα ώστε να ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των νευρικών κυκλωμάτων που έχουν επηρεαστεί από τη νόσο. Κατά την επέμβαση, η ασθενής έλαβε μόνο τοπική αναισθησία στο κρανίο και στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο νευροχειρουργός καθηγητής Keyoumars Ashkan τοποθετούσε τα ηλεκτρόδια με απόλυτη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλαίσιο-πλοηγό.

Μόλις ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρική διέγερση, οι γιατροί παρατήρησαν άμεση βελτίωση στην επιδεξιότητα των δακτύλων της Bacon. Η ίδια κατάφερε να παίξει το κλαρινέτο της με ευκολία, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό σε όλη την ιατρική ομάδα.

«Η διαφορά ήταν απίστευτη», δήλωσε η ασθενής. «Το δεξί μου χέρι κινήθηκε φυσιολογικά και ένιωσα αμέσως ότι μπορώ να παίξω ξανά μουσική».

Η Bacon επέλεξε να της εμφυτευτεί μια επαναφορτιζόμενη παλμογεννήτρια στο στήθος, με διάρκεια ζωής έως 20 χρόνια, η οποία μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα τη διέγερση ανάλογα με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου της.

Ο καθηγητής Ashkan χαρακτήρισε τη βαθιά εγκεφαλική διέγερση ως «μία από τις πιο αποτελεσματικές και μακροχρόνιες θεραπείες» για τη νόσο του Πάρκινσον, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον εξατομίκευση της θεραπείας με βάση τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Με πληροφορίες από Independent