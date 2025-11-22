Ένα εντυπωσιακό θέαμα από το Βόρειο Σέλας κατέγραψε αστροναύτης της NASA από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσφέροντας μια ματιά σε ένα από τα πιο μαγευτικά φυσικά φαινόμενα, όπως σπάνια το βλέπουμε από το Διάστημα.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε η Ζίνα Κάρντμαν, διοικήτρια της αποστολής SpaceX Crew-11, δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Στο υλικό, πολύχρωμες κουρτίνες φωτός απλώνονται πάνω από τον πλανήτη, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι σύνηθες· το προηγούμενο ήταν ξεχωριστά εντυπωσιακό», ανέφερε η Κάρντμαν. Προκάλεσε μάλιστα τους θεατές να εντοπίσουν στο ίδιο καρέ το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας, λίγο πριν ο ISS περάσει πάνω από τον Κόλπο και από θεαματικές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική.

Το φαινόμενο, γνωστό ως aurora borealis στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis στο νότιο, δημιουργείται όταν τα φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου συγκρούονται με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, καθοδηγούμενα από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Εκεί σχηματίζουν τα χαρακτηριστικά, λαμπερά πέπλα φωτός.

Τους τελευταίους μήνες, οι εμφανίσεις του έχουν γίνει πιο έντονες και συχνές, λόγω του ηλιακού μέγιστου, δηλαδή της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου ηλιακής δραστηριότητας. Η φάση αυτή, που ξεκίνησε πέρσι και θα ολοκληρωθεί προς το τέλος της χρονιάς, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και «φωτίζει» τον ουρανό με περισσότερα εντυπωσιακά επεισόδια.

Το νέο βίντεο της NASA έχει ήδη ενθουσιάσει τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, λειτουργώντας ως υπενθύμιση του πόσο συναρπαστικός είναι ο πλανήτης μας όταν τον αντικρίζεις από το Διάστημα.