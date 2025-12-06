Η Νορβηγία παρουσίασε το πρώτο πανοραμικό, νυχτερινό τρένο που προορίζεται αποκλειστικά για το «κυνήγι του Βόρειου Σέλαος», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον αρκτικό τουρισμό. Το νέο μέσο σταθερής τροχιάς έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παρακολούθηση του εντυπωσιακού φυσικού φαινομένου και υπόσχεται εμπειρία απαράμιλλης θέασης.

Το τρένο διαθέτει πλήρως διάφανα τοιχώματα και οροφή, επιτρέποντας στους επιβάτες απρόσκοπτη θέα στον νυχτερινό ουρανό. Τα καθίσματα είναι τοποθετημένα με κλίση προς τα πίσω, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να παρακολουθούν άμεσα τα φωτεινά κύματα του Σέλαος που διαπερνούν το σκοτάδι της Αρκτικής. Η ατμόσφαιρα έχει σχεδιαστεί με προσοχή: ο φωτισμός παραμένει χαμηλός για να διατηρείται η νυχτερινή όραση, ενώ ολόκληρη η διαδρομή πραγματοποιείται με χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τη «πράσινη» στρατηγική της κρατικής εταιρείας Vy.

Advertisement

Advertisement

Το ταξίδι δεν περιορίζεται στο θέαμα, αλλά ενσωματώνει και την επιστημονική διάσταση του φαινομένου. Οι επιβάτες λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την ηλιακή δραστηριότητα, τις γεωμαγνητικές συνθήκες και τις πιθανότητες εμφάνισης του Βόρειου Σέλαος, μετατρέποντας την περιήγηση σε μια εκπαιδευτική, βιωματική εμπειρία.

Το νέο πανοραμικό τρένο θα λειτουργεί κατά τους μήνες αιχμής του φαινομένου, με τη Νορβηγία να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως παγκόσμιος προορισμός αρκτικής εμπειρίας. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τρόπο θέασης του Βόρειου Σέλαος, που συνδυάζει εξερεύνηση, τεχνολογία αιχμής και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.