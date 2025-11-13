Για δύο νύχτες, χθες (12/11) και προχθές (11/11), εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν εντυπωσιασμένοι το Βόρειο Σέλας που φώτισε απρόσμενα τον ουρανό λόγω δύο ισχυρών ηλιακών καταιγίδων που έπληξαν τη Γη.

Οι καταιγίδες προκλήθηκαν από διαδοχικές εκρήξεις στεμματικής μάζας (CME), δηλαδή τεράστια νέφη ιονισμένου πλάσματος και μαγνητικών πεδίων που εκτοξεύονται από την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Thorlakshofn, Ισλανδία (REUTERS)

Οι δύο πρώτες CME ενώθηκαν καθ’ οδόν προς τη Γη, σχηματίζοντας αυτό που οι επιστήμονες αποκάλεσαν «κανιβαλιστική καταιγίδα», προκαλώντας ισχυρές γεωμαγνητικές διαταραχές, λάμψεις στον ουρανό και προβλήματα σε συστήματα επικοινωνίας και δορυφόρους.

Johnston, Iowa, ΗΠΑ (REUTERS)

Το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού των ΗΠΑ (SWPC) προειδοποίησε τους διαχειριστές δικτύων και δορυφόρων, ενώ το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτίμησε ότι η δραστηριότητα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο G5, το υψηλότερο στην κλίμακα έντασης.



Valtournenche, Aosta Valley, Ιταλία (Matterhorn Ski Paradise And Feratel/via REUTERS)

Η Blue Origin ανέβαλε την εκτόξευση της αποστολής ESCAPADE της NASA λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. Η τρίτη CME έφτασε την Τετάρτη, αλλά φαίνεται ότι έπληξε τη Γη περιφερειακά.

Connewarre, Victoria, Αυστραλία (Dan Hunter / X @StormchaserAu/via REUTERS)

Η πρόσφατη ηλιακή δραστηριότητα συνδέεται με την ενεργή περιοχή ηλιακών κηλίδων AR 14274, που έχει προκαλέσει τρεις έντονες εκρήξεις τύπου X, τις ισχυρότερες του κύκλου. Μία από αυτές δημιούργησε τη μεγαλύτερη καταιγίδα ηλιακών σωματιδίων από το 2005 και το ισχυρότερο γεωηλεκτρικό πεδίο που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Connewarre, Victoria, Αυστραλία (Dan Hunter / X @StormchaserAu/via REUTERS)

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι ο Ήλιος βρίσκεται στο φθίνον στάδιο του 11ετούς κύκλου του, όπου συχνά εκδηλώνονται τα ισχυρότερα φαινόμενα. Αν και η καταιγίδα δεν έφτασε την ένταση του ιστορικού συμβάντος Carrington του 1859, υπήρξε μία από τις ισχυρότερες της τρέχουσας ηλιακής περιόδου.

