Διακοπές στα ραδιοσήματα λόγω της ακτινοβολίας από την γεωμαγνητική καταιγίδα X5.1 στην ιονόσφαιρα της Γης αντιμετωπίζουν από χθες (11/11) διάφορες περιοχές που βρίσκονται στην πλευρά της Γης που ήταν ηλιόλουστη κατά τη διάρκεια της έκλαμψης.
Οι ισχυρές (R3) ραδιοδιακοπές καταγράφηκαν πάνω από την Αφρική και την Ευρώπη. Η ενεργή αυτή περιοχή έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο παραγωγικές πηγές ηλιακών εκλάμψεων του Ηλιακού Κύκλου 25, σηματοδοτώντας ένα φλογερό αποκορύφωμα σε μια ήδη εξαιρετικά δραστήρια εβδομάδα για τον Ήλιο.
Οι πολικές περιοχές τώρα βιώνουν κάποιες διαταραχές.
Με επιστημονικά δεδομένα, μιλάμε για μια μεγάλη, γρήγορη εκτόξευση στεμματικής μάζας (CME) από τον Ήλιο η οποία κατευθύνεται προς τη Γη. Η ηλιακή έκλαμψη X5.1 έχει ήδη προκαλέσει άνοδο των επιπέδων πρωτονίων.
Όταν συμβαίνει μια τέτοια έκρηξη, ένα «τσουνάμι» ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων ξεκινά από το σημείο της έκρηξης και αν φτάσει στη Γη δεν μπορεί μεν να διαπεράσει την ατμόσφαιρα αλλά προκαλεί φυσικά φαινόμενα όπως το σέλας ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί ονομάζουν το φαινόμενο ονομάζουν «γεωμαγνητική καταιγίδα».
Οι ηλιακές εκλάμψεις ταξινομούνται ανάλογα με την ισχύ τους σε πέντε κατηγορίες: A, B, C, M και X, με κάθε επόμενο επίπεδο να αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια ενεργειακή εκπομπή.
Οι εκλάμψεις X είναι οι πιο ισχυρές, και ο αριθμός που ακολουθεί υποδηλώνει την έντασή τους. Μια έκλαμψη X5.1 βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή της κλίμακας.
(Με πληροφορίες από Ναυτεμπορική)