Διακοπές στα ραδιοσήματα λόγω της ακτινοβολίας από την γεωμαγνητική καταιγίδα X5.1 στην ιονόσφαιρα της Γης αντιμετωπίζουν από χθες (11/11) διάφορες περιοχές που βρίσκονται στην πλευρά της Γης που ήταν ηλιόλουστη κατά τη διάρκεια της έκλαμψης.

Οι ισχυρές (R3) ραδιοδιακοπές καταγράφηκαν πάνω από την Αφρική και την Ευρώπη. Η ενεργή αυτή περιοχή έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο παραγωγικές πηγές ηλιακών εκλάμψεων του Ηλιακού Κύκλου 25, σηματοδοτώντας ένα φλογερό αποκορύφωμα σε μια ήδη εξαιρετικά δραστήρια εβδομάδα για τον Ήλιο.

Οι πολικές περιοχές τώρα βιώνουν κάποιες διαταραχές.

Here are the effects of the X5.1 flare on our ionosphere. This plot shows which areas may have radio signal disruptions. The sunlit side of Earth saw a radio blackout during the flare, and the polar regions are now experiencing some disruptions due to the radiation storm.

Με επιστημονικά δεδομένα, μιλάμε για μια μεγάλη, γρήγορη εκτόξευση στεμματικής μάζας (CME) από τον Ήλιο η οποία κατευθύνεται προς τη Γη. Η ηλιακή έκλαμψη X5.1 έχει ήδη προκαλέσει άνοδο των επιπέδων πρωτονίων.

A recorded update about the current geomagnetic storm on-going at this time and what we anticipate yet to come – from the Nation's official source of space weather information and updates.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια έκρηξη, ένα «τσουνάμι» ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων ξεκινά από το σημείο της έκρηξης και αν φτάσει στη Γη δεν μπορεί μεν να διαπεράσει την ατμόσφαιρα αλλά προκαλεί φυσικά φαινόμενα όπως το σέλας ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί ονομάζουν το φαινόμενο ονομάζουν «γεωμαγνητική καταιγίδα».

🚨New 💥flare💥



A new X5.1-class solar flare has been detected today, 2025/11/11, with peak time at 10:04UT!



Look for the last 6 seconds of the animated Solar EUV images in the 94Å line from SDO/AIA

🌐 https://t.co/1dBaVH6Kee pic.twitter.com/vZX439Nv9A Advertisement November 11, 2025

Οι ηλιακές εκλάμψεις ταξινομούνται ανάλογα με την ισχύ τους σε πέντε κατηγορίες: A, B, C, M και X, με κάθε επόμενο επίπεδο να αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια ενεργειακή εκπομπή.

SPACE WEATHER: Massive Fast-Moving Coronal Mass Ejection (CME) From Sun Ejected Toward Earth.

The X5.1 Solar Flare Has Already Caused Proton Levels To Rise.

A Large Area Of Solar Coronal Dimming Is Clear On Imagery On This Earth Directed CME.

Developing. pic.twitter.com/P1mjpF3FIN — John Basham (@JohnBasham) November 11, 2025

Οι εκλάμψεις X είναι οι πιο ισχυρές, και ο αριθμός που ακολουθεί υποδηλώνει την έντασή τους. Μια έκλαμψη X5.1 βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή της κλίμακας.

(Με πληροφορίες από Ναυτεμπορική)