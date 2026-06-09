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Ένα εντυπωσιακό θέαμα από το Διάστημα κατέγραψαν αστροναύτες, καθώς το Νότιο Σέλας εμφανίστηκε να «χορεύει» στον ουρανό, δημιουργώντας ένα σπάνιο και μαγευτικό φυσικό φαινόμενο που κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του διαστημικού σκάφους Crew Dragon και αποτυπώνουν τις φωτεινές λωρίδες να κινούνται με ένταση και απρόβλεπτο ρυθμό, έπειτα από ισχυρή ηλιακή έκρηξη.

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Η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ μοιράστηκε το βίντεο, περιγράφοντας ένα μοναδικό σκηνικό πάνω από τον πλανήτη, ενώ σημείωσε ότι το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού παρακολούθησε το φαινόμενο με θαυμασμό.

🌌 Astronauts captured a rare aurora that appeared to dance across the sky



Normally, the patterns of the Northern Lights change relatively slowly. But a recent powerful solar eruption caused the glowing ribbons to twist, ripple, and move chaotically through the atmosphere.



The… pic.twitter.com/LVJGhxXTqU June 8, 2026

Το Νότιο Σέλας, αν και εξίσου συχνό με το Βόρειο, παραμένει λιγότερο γνωστό λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όμως τέτοιες καταγραφές από το διάστημα το φέρνουν στο παγκόσμιο προσκήνιο.