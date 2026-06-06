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Η Γη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις μιας ισχυρής ηλιακής έκρηξης που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν μια εξαιρετικά ενεργή περιοχή στην επιφάνεια του Ήλιου απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες πλάσματος και μαγνητικής ενέργειας στο Διάστημα. Το φαινόμενο έχει ήδη πυροδοτήσει γεωμαγνητική δραστηριότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση σέλαος σε γεωγραφικά πλάτη όπου σπάνια παρατηρείται.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει παροδικές επιπτώσεις σε δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιοσημείωτα επεισόδια διαστημικού καιρού των τελευταίων εβδομάδων.

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A cannibal CME is on the way, estimated by the ENLIL spiral with over 50 cm cubed of plasma density of and a few million mph on the velocity, this could be a bell ringer… pic.twitter.com/sU6vUSMmMk — repairguy66 (@repairguy66) June 3, 2026

Οι εκτοξεύσεις στεμματικής μάζας είναι τεράστια, ταχέως κινούμενα νέφη μαγνητισμένου πλάσματος (ιονισμένο αέριο) και ηλιακής ακτινοβολίας που εκτοξεύονται στο Διάστημα. Όταν προσκρούουν στη Γη προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη γνωστές ως γεωμαγνητικές καταιγίδες. Αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινές διακοπές ραδιοεπικοινωνιών και στην εμφάνιση εντυπωσιακών πολικών σέλαων σε πολύ χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από το συνηθισμένο.

Μία από τις εκτοξεύσεις που προκλήθηκαν από μια έκρηξη στις 2 Ιουνίου πρόλαβε και απορρόφησε μια πιο αργή CME που είχε προηγηθεί, δημιουργώντας μια ενιαία ισχυρότερη έκρηξη που οι ειδικοί ονομάζουν «κανίβαλο». Σύμφωνα με μοντέλα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα.

Η ηλιακή κηλίδα 4455

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ηλιακή κηλίδα 4455, μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα «ανήσυχη» περιοχή στην επιφάνεια του Ήλιου. Οι επιστήμονες τη θεωρούν πιο ασταθή από τις συνηθισμένες ηλιακές κηλίδες, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να προκαλέσει ισχυρές εκρήξεις και ηλιακές καταιγίδες.

AURORA‘S TONIGHT? ￼Sky observers￼ in Europe and North America might see auroras tonight June 4-5 if, as predicted ￼a Cannibal CME (two CMEs combined) ￼strikes Earth. The impact could spark strong (G3) geomagnetic storms with isolated periods of severe (G4) levels. Similar… pic.twitter.com/4D4A0jxj87 — Skyywatcher88 (@skyywatcher88) June 4, 2026

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά έντονα φαινόμενα που επηρέασαν τη Γη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη γεωμαγνητική καταιγίδα του 2024. Η αυξημένη δραστηριότητα συνδέεται με τον φυσικό κύκλο του Ήλιου, ο οποίος κορυφώθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Ήλιος βρίσκεται τώρα σε μια μεταβατική περίοδο με συχνότερα και πιο απρόβλεπτα φαινόμενα, γεγονός που διατηρεί σε εγρήγορση την επιστημονική κοινότητα.

Το χειρότερο σενάριο για μια ηλιακή καταιγίδα παραμένει ένα «υπερφαινόμενο» αντίστοιχο του Συμβάντος Carrington του 1859. Εκείνη η ηλιακή έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια αντίστοιχη με περίπου 10 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες ισχύος ενός μεγατόνου. Όταν έφτασε στη Γη προκάλεσε πυρκαγιές σε τηλεγραφικά δίκτυα παγκοσμίως και πολικό σέλας τόσο λαμπρό ώστε ήταν ορατό μέχρι και την Καραϊβική.

Το Συμβάν Carrington συνδέεται με μια ηλιακή έκλαμψη περίπου μεγέθους X45, η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί. Ωστόσο στοιχεία από αρχαίους δακτυλίους δέντρων υποδηλώνουν ότι ο Ήλιος ίσως έχει παράγει ακόμη ισχυρότερες εκρήξεις στο μακρινό παρελθόν πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος.