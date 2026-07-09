Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Orbitworks στο Άμπου Ντάμπι αναπτύσσει τον αστερισμό δορυφόρων Altair, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία δεδομένων απευθείας στο διάστημα.

Οι δορυφόροι αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες παρατήρησης της Γης, υποστηρίζοντας στρατιωτικές πληροφορίες, τη διαχείριση λιμένων και την παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στοχεύουν στη διπλασιασμό των εσόδων από τη διαστημική οικονομία, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση της εθνικής τους οικονομίας από το πετρέλαιο.

Η Orbitworks σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση με την εκτόξευση επιπλέον δορυφόρων, μετατρέποντας τη χώρα από εισαγωγέα σε εξαγωγέα προηγμένης διαστημικής τεχνολογίας.

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Σε μία εποχή που η γεωπολιτική αντιπαλότητα έχει μεταφερθεί και στο διάστημα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημειώνουν εντυπωσιακά επιτεύγματα, προχωρώντας στη μαζική παραγωγή εμπορικών δορυφόρων.

Όπως αναφέρει το CNN, η Orbitworks που σχεδιάζει να εκτοξεύσει τον πρώτο της δορυφόρο τον Οκτώβριο αναπτύσσει δορυφόρους με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίοι θα σχηματίσουν έναν αστερισμό 10 δορυφόρων παρατήρησης της Γης με το όνομα Altair, παρέχοντας πληθώρα υπηρεσιών, όπως τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών. Η εταιρεία που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Marlan Space του Αμπού Ντάμπι και της Loft Orbital με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

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Η επιλογή να δοθεί βαρύτητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι τυχαία. Οι παραδοσιακοί δορυφόροι στέλνουν τεράστιους όγκους ακατέργαστων δεδομένων στη Γη για επεξεργασία, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ώρες ή και περισσότερο, ενώ οι δορυφόροι της Orbitworks θα μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα απευθείας στο διάστημα, όπως αναφέρει ο Δρ. Hamdullah Mohib, διευθύνων σύμβουλος της Orbitworks και της Marlan Space.

Abu Dhabi-based Orbitworks is developing AI-enabled satellites that will form a 10-satellite Earth observation constellation called Altair, useful for everything from military intelligence gathering to environmental monitoring. https://t.co/h0pIhTmghh pic.twitter.com/bKYPxfQOUc July 9, 2026

Αυτή η αναβάθμιση θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσει η εταιρεία να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και άλλες εταιρείες ενσωματώνουν πλέον AI. «Οποιοσδήποτε είναι σοβαρός παίκτης στον τομέα των δορυφόρων, κοιτάζει πώς να εγκαταστήσει AI στο σκάφος», δήλωσε ο Quentin A. Parker, ομότιμος καθηγητής αστροφυσικής και διαστημικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Η στροφή στη διαστημική οικονομία

Η αξία της παγκόσμιας διαστημικής αγοράς —όπου η διαστημική βιομηχανία δραστηριοποιείται άμεσα— ανήλθε σε 224 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Boston Consulting Group (BCG) για το 2025, προερχόμενη κυρίως από τις δορυφορικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της Γης. Η διαστημική αγορά της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (MEA) εκτιμήθηκε στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα ΗΑΕ να συνεισφέρουν περίπου το 40% με 45%.

Τα ΗΑΕ σχεδιάζουν να διπλασιάσουν τα έσοδα από τη διαστημική οικονομία, μέσω οικονομικής διαφοροποίησης και προσπάθειας απεξάρτησης από το πετρέλαιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα έχουν μειώσει δραστικά το κόστος και έχουν δώσει βαρύτητα στην καινοτομία. Η SpaceX, για παράδειγμα, μείωσε κατακόρυφα το κόστος εκτόξευσης με την πρωτοποριακή τεχνολογία επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων.

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Τα ΗΑΕ έχουν ακόμα μεγάλα σχέδια για αποστολές στο διάστημα, όπως ένα ταξίδι 5 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων στη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, που έχει προγραμματιστεί για το 2028. Όμως, τον τελευταίο ή δύο χρόνο, η χώρα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη δημιουργία υποδομών κυρίαρχης διαστημικής ασφάλειας και τεχνολογίας για την αξιοποίηση οικονομικών ευκαιριών, ανέφερε στο CNN ο Faisal Hamady, διευθύνων σύμβουλος και συνεργάτης στο Boston Consulting Group (BCG) με έδρα το Ντουμπάι.

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Επιπλεόν, η Ναυτική Ακαδημία του Αμπού Ντάμπι θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες από τους δορυφόρους της Orbitworks για τη διαχείριση λιμένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση των πλοίων. Το Ταμείο Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι, το οποίο παρέχει βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες, θα χρησιμοποιήσει τον Altair για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των έργων του. Η Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία έχει επίσης υπογράψει συμφωνία, σύμφωνα με την Orbitworks.

Η Orbitworks εξετάζει πιθανή χρηματοδότηση για ένα σχέδιο επέκτασης ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που θα τη βοηθούσε να θέσει άλλους 40 δορυφόρους σε τροχιά. Όταν συμβεί αυτό, θα σηματοδοτούσε ένα πρωτοπροριακό επίτευγμα. Το φθινόπωρο του 2026, η Orbitworks θα στείλει τον δορυφόρο Altair σε μια τοποθεσία εκτόξευσης στην Καλιφόρνια, ξεκινώντας ένα ταξίδι που θα τον μεταφέρει σε τροχιά 500 χιλιομέτρων, όπου θα καταγράφει εικόνες της Γης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Για πρώτη φορά, τα ΗΑΕ θα γίνουν από εισαγωγείς σε εξαγωγείς διαστημικής τεχνολογίας.

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Η εταιρεία αναπτύσσει τον αστερισμό Altair, ένα δίκτυο 10 δορυφόρων που θα καταγράφουν εικόνες κάθε τρεις ώρες. Εξοπλισμένοι με πανίσχυρα τσιπ της Nvidia και τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι δορυφόροι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα απευθείας στο διάστημα. Αυτό θα επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν έτοιμες αναλύσεις μέσα σε λίγα λεπτά, προσφέροντας μια «στιγμή App Store» για τη διαστημική βιομηχανία.

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