Θεαματικές εικόνες στον ουρανό πρόσφερε η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που χτυπησε τη γη την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο βίντεο παρακάτω έρχεται μια εικόνα από την εμφάνιση του Βόρειου Σέλαος από τη Νότια Ντακότα που ήταν ορατή μέχρι και τη Φλόριντα.

Advertisement

Advertisement

Η πρόγνωση για αυτή την εβδομάδα δείχνει επιστροφή σε σχετικά ήρεμη γεωμαγνητική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη NASA, ο Ήλιος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο αποκορύφωμα του 11ετούς κύκλου του, γνωστού ως «ηλιακό μέγιστο», γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες και πιο ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες.