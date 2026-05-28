Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια γυναίκα με αναπηρία, εξαιτίας της αποστομωτικής απάντησης που έδωσε σε αστυνομικό, όταν εκείνος επιχείρησε να της επιβάλει πρόστιμο θεωρώντας ότι μιλούσε στο κινητό ενώ οδηγούσε.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από χρήστες.
Στο βίντεο, ο αστυνομικός σταματά τη γυναίκα και της αναφέρει πως την είδε να κρατά κινητό τηλέφωνο στο «δεξί της χέρι» ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Ωστόσο, η ίδια έχει μόνο ένα χέρι και δεν άφησε την παρατήρηση ασχολίαστη.
«Νόμιζα ότι είδα το δεξί σου χέρι», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός. Η γυναίκα του απάντησε αμέσως: «Άρα δεν με είδες», δείχνοντάς του ότι δεν διαθέτει δεξί χέρι.
Παρά την εμφανή αμηχανία που προκλήθηκε, ο αστυνομικός επέμεινε να τη ρωτά αν χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο. Εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, σηκώνοντας μάλιστα και τα δύο της χέρια για να αποδείξει ότι έλεγε την αλήθεια.
Η αντίδρασή της απέναντι στη γκάφα του αστυνομικού αποθεώθηκε από πολλούς χρήστες των social media, οι οποίοι σχολίασαν την ψυχραιμία, την άμεση σκέψη και την ετοιμόλογη στάση της.