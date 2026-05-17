Μια σοκαριστική υπόθεση ιατρικής αμέλειας στο Λονδίνο έρχεται ξανά στο φως, με μια νεαρή γυναίκα να μένει με μόνιμη αναπηρία έπειτα από κρίσιμα λάθη διασωστών κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής. Η Meg Fozzard, τηλεοπτική παραγωγός από το Walworth, ήταν μόλις 26 ετών όταν κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της τον Απρίλιο του 2019, χωρίς κανείς τότε να φαντάζεται ότι η ζωή της θα άλλαζε δραματικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή που κατατέθηκε, η νεαρή γυναίκα δυσκολευόταν να αναπνεύσει και παρουσίαζε σπασμούς όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο σύντροφός της, Xander Font Freide, κάλεσε αμέσως το 999 και άρχισε να της κάνει ΚΑΡΠΑ ακολουθώντας οδηγίες του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στην περιοχή, φέρεται αρχικά να δυσκολεύτηκε να εντοπίσει το διαμέρισμα. Ακόμη πιο σοβαρό, σύμφωνα με την υπόθεση, είναι ότι οι διασώστες δεν πίστεψαν αμέσως πως η Meg βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, παρά τις σχετικές πληροφορίες που είχαν ήδη μεταφερθεί από το τηλεφωνικό κέντρο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, όπως καταγγέλλεται, χρησιμοποιήθηκε λάθος εξοπλισμός στον απινιδωτή. Οι διασώστες φέρονται να είχαν συνδέσει καλώδια παρακολούθησης αντί για τα ειδικά pads απινίδωσης, με αποτέλεσμα η συσκευή να μην ειδοποιήσει ότι απαιτούνταν άμεσο ηλεκτροσόκ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πατήθηκε και λάθος κουμπί στον απινιδωτή τύπου LifePak, γεγονός που προκάλεσε νέα καθυστέρηση περίπου τεσσάρων λεπτών.

Η London Ambulance Service NHS Trust παραδέχθηκε αργότερα ότι υπήρξε συνολική καθυστέρηση οκτώ λεπτών μέχρι να πραγματοποιηθεί απινίδωση. Το διάστημα αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό για τη νεαρή γυναίκα, καθώς ο εγκέφαλός της έμεινε χωρίς επαρκές οξυγόνο, οδηγώντας σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Σήμερα η Meg αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα υγείας, ανάμεσά τους δυσκολίες στην ομιλία, χρόνια κόπωση, ακούσιους σπασμούς, μειωμένη κινητικότητα και προβλήματα συγκέντρωσης. Χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και, όπως η ίδια περιγράφει, χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα.

«Ήταν τρομερά δύσκολο να αποδεχθώ ότι η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια», δήλωσε. «Πριν από αυτό ταξίδευα παντού μόνη μου. Ξαφνικά εξαρτιόμουν από άλλους ακόμη και για βασικά πράγματα».

Η καρδιακή ανακοπή αποδόθηκε τελικά σε αδιάγνωστη καρδιολογική πάθηση. Η Meg έμεινε εκτός εργασίας για 14 μήνες, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως “brain fog” και δυσκολίες στις κινήσεις των άκρων της. Μέσω εξωδικαστικού διακανονισμού με το NHS απέκτησε πρόσβαση σε λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία, χωρίς να γίνει γνωστό το ποσό της αποζημίωσης.

Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε σταδιακά να επιστρέψει σε μια πιο λειτουργική καθημερινότητα και πλέον εργάζεται part-time ως freelance παραγωγός με έμφαση στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Όπως λέει η ίδια, έχει αρχίσει ξανά να δοκιμάζει δραστηριότητες που πίστευε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει, ανάμεσά τους aerial sports και μαθήματα κολύμβησης.

Η διευθύντρια της υπηρεσίας ασθενοφόρων, Fenella Wrigley, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό, παραδεχόμενη ότι η φροντίδα που δόθηκε εκείνη την ημέρα «δεν ανταποκρινόταν στα αναμενόμενα πρότυπα», ενώ τόνισε ότι μετά το συμβάν άλλαξαν οι διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από τη New York Post

Advertisement