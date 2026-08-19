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Το άλογο έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, ωστόσο δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο αναβάτης Τζοβάνι Ατσένι εκτινάχθηκε από τη σέλα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμού στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας του αναβάτη δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

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Παραλίγο τραγωδία στο περίφημο φεστιβάλ Palio di Siena στην Ιταλία, όταν ένας από τους χιλιάδες θεατές βρέθηκε στην πορεία ενός από τα άλογα που παίρνουν μέρος στην ιστορική κούρσα, με αποτέλεσμα άλογο και αναβάτης να πέσουν με δύναμη στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, λίγες στιγμές μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής ιπποδρομίας της Σιένα, όταν σύμφωνα με την ιταλική Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο αναβάτης Τζοβάνι Ατσένι και το άλογό του είχαν περάσει πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού και πραγματοποιούσαν τον γύρο του θριάμβου.

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Το ενθουσιασμένο πλήθος ξέφυγε από τα κιγκλιδώματα που τοποθετούν κάθε φορά οι αρχές και εισέβαλλαν στον χώρο τον ιπποδρομιών όταν συνέβη το ατύχημα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διασικτύου φαίνεται η στιγμή που ένας από τους θεατές βρίσκεται ξαφνικά στην πορεία του αλόγου και συγκρούεται μαζί του.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το άλογο να χάσει την ισορροπία του και να σωριαστεί στο έδαφος, ενώ ο Ατσένι εκτινάχθηκε από τη σέλα και έπεσε με δύναμη λίγα μέτρα μακρύτερα.

Οι εικόνες προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση τόσο του αναβάτη όσο και του ζώου. Το άλογο, ωστόσο, σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε.

Ο Ατσένι δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός, καθώς υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παραμένει στο νοσοκομείο ο αναβάτης

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Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του αναβάτη δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία. Οι γιατροί, ωστόσο, αποφάσισαν να παραμείνει στο νοσοκομείο υπό παρακολούθηση για τις επόμενες ημέρες.

Το ατύχημα σημειώθηκε μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού που ακολούθησε τη νίκη του Ατσένι, καθώς θεατές έσπευσαν στον χώρο για να πανηγυρίσουν, με ορισμένους να καταλήγουν ακριβώς μπροστά από το άλογο.

Το Palio di Siena αποτελεί μία από τις γνωστότερες και ιστορικότερες ιπποδρομίες της Ιταλίας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο μέσα στον Αύγουστο στην Piazza del Campo, στο ιστορικό κέντρο της Σιένα, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

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