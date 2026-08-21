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Ο κατηγορούμενος δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου περιέγραφε ειρωνικά την παραμονή του στην παραλία κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής γιορτής.

Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν τον τουρίστα μετά την έντονη αγανάκτηση που προκάλεσε η πράξη του στους κατοίκους του νησιού.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε αντιληφθεί την έκταση των θρησκευτικών περιορισμών που ισχύουν για όλους.

Οι αρχές του Μπαλί δεσμεύτηκαν να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των ξένων επισκεπτών που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά στο νησί.

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Ένας Ελβετός τουρίστας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους επειδή προσέβαλε μια ιερή θρησκευτική τελετή στο Μπαλί, το νησί της Ινδονησίας που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Σε ένα βίντεο –το οποίο έχει πλέον αποσυρθεί– ο 26χρονος Luzian Andrin Zgraggen είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να περπατά σε μια άδεια παραλία κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής γιορτής Nyepi, περιγράφοντας το όλο σκηνικό ως «τρελό».

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Συνελήφθη τον Μάρτιο, αφού το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στους κατοίκους του Μπαλί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Nyepi, γνωστή και ως «Ημέρα της Σιωπής», είναι μια ετήσια γιορτή κατά την οποία το νησί –συνήθως γεμάτο τουριστική κίνηση– βυθίζεται στη σιωπή, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους και αποφεύγουν να προκαλούν θόρυβο.

Οι περιορισμοί, όπως αναφέρει το BBC, ισχύουν για όλους στο νησί, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών.

Την ημέρα της Nyepi, το αεροδρόμιο του νησιού αναστέλλει τη λειτουργία του και διακόπτεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι εκδηλώσεις ψυχαγωγίας περιορίζονται, ενώ αποθαρρύνεται ακόμη και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως, οι κάτοικοι προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης πριν από τη Nyepi, ώστε να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής Nyepi, η οποία φέτος έπεσε στις 19 Μαρτίου, ο Zgraggen βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παραβιάζει την απαγόρευση κυκλοφορίας, δημοσιεύοντας το βίντεο στο Instagram με λεζάντα που περιείχε υβριστικές εκφράσεις, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι πράξεις του κατηγορουμένου προσέβαλαν τον λαό του Μπαλί, πλήγωσαν το θρησκευτικό τους αίσθημα και προκάλεσαν την οργή της κοινής γνώμης», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, σύμφωνα με το Associated Press.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Zgraggen υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί την έκταση των περιορισμών της Nyepi και ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τους κατοίκους του Μπαλί. «Μετανιώνω βαθύτατα για την πράξη μου και ζητώ συγγνώμη από τον λαό του Μπαλί», δήλωσε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το Associated Press.

Στο παρελθόν, τουρίστες έχουν συλληφθεί ή απελαθεί επειδή παραβίασαν τους περιορισμούς της Nyepi.

Ο αριθμός των τουριστών στο Μπαλί έχει ανακάμψει, ξεπερνώντας τα επίπεδα της περιόδου της πανδημίας. Πέρυσι, το νησί υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ επτά εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών.

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Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού συνοδεύεται από ανάρμοστες συμπεριφορές που έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των ντόπιων και των αρχών του Μπαλί. Ξένοι υπήκοοι έχουν τιμωρηθεί για προσβλητικές ενέργειες σε θρησκευτικούς χώρους, για τη δημιουργία αποκλειστικών τουριστικών θυλάκων και για την περιφρόνηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τους ελέγχους στους τουρίστες του νησιού και να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των ξένων που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά.

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