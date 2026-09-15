Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 32χρονη Σάρον Γκαλ προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Μπέρμιγχαμ οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα το όχημά της να ανατραπεί.

Η οδηγός χτύπησε πεζό κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης οπισθοπορείας της, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε καταναλώσει υπερδιπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπτό όριο.

Το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 18 μήνες.

Επιπλέον, η Γκαλ υποχρεούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και να απέχει από την κατανάλωση αλκοόλ για 90 ημέρες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κινούμενος κίνδυνος ήταν οδηγός σε κατάσταση μέθης στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου προκάλεσε τροχαίο και χτύπησε διερχόμενο πεζό, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου 2024 έξω από την παμπ Cock Inn, στην περιοχή Bartley Green. Η Σάρον Γκαλ, 32 ετών, καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα με το κόκκινο Volkswagen Golf που οδηγούσε, προτού συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο και ανατραπεί.

Advertisement

Advertisement

Το δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ άκουσε την περασμένη εβδομάδα ότι λίγο πριν από το τροχαίο η μεθυσμένη οδηγός είχε εμπλακεί σε καβγά έξω από την παμπ, αφού προηγουμένως της είχε ζητηθεί να αποχωρήσει από το κατάστημα. Βίντεο από τη σκηνή δείχνει ομάδα ανθρώπων να βρίσκεται γύρω από το αυτοκίνητό της, λίγες στιγμές πριν εκείνη επιταχύνει ξαφνικά κινούμενη προς τα πίσω.

Sharon Gall, 32, from Northfield, was the driver of the red Volkswagen Golf.



She had been involved in an altercation after being asked to leave the pub and then reversed at speed into another car, causing her vehicle to flip.



A man standing nearby fell to the ground and the… pic.twitter.com/iQtRTNTQnk September 15, 2026

Στις δραματικές εικόνες, ένας άνδρας που στεκόταν κοντά στο όχημα φαίνεται να σωριάζεται στο οδόστρωμα, την ώρα που το αυτοκίνητο της Γκαλ ανατρέπεται και περνά ξυστά από το κεφάλι του.

Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τη 32χρονη και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου της πήραν δείγμα αίματος. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε 171 χιλιοστόγραμμα αλκοόλ ανά 100 χιλιοστόλιτρα αίματος, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του νόμιμου ορίου των 80 χιλιοστογράμμων.

Μία ακόμη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο, ωστόσο η αστυνομία των West Midlands είχε αναφέρει τότε ότι τα τραύματά της δεν θεωρούνταν ικανά να της αλλάξουν τη ζωή.

Η Γκαλ παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Advertisement

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με διετή αναστολή, ενώ της αφαιρέθηκε το δικαίωμα οδήγησης για 18 μήνες.

Παράλληλα, υποχρεώθηκε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 25 ημερών και να τηρήσει περίοδο αποχής από το αλκοόλ για 90 ημέρες.

Έτσι, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε μια ανάσα από το να καταπλακωθεί από το αναποδογυρισμένο όχημα, η 32χρονη απέφυγε τελικά την άμεση φυλάκιση.

Advertisement