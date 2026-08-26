Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπιλ Γκέιτς επιδιώκει συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να προτείνει διεθνείς προσπάθειες περιορισμού των κινδύνων που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Κίνα ενδέχεται να συνεργαστεί στον έλεγχο επικίνδυνων μοντέλων, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν πρώτες την πρωτοβουλία.

Ο συνιδρυτής της Microsoft προτείνει τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού διαχείρισης, ο οποίος θα επιβλέπει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και θα αποτρέπει πιθανές βιολογικές ή κυβερνοεπιθέσεις.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την αντικατάσταση θέσεων εργασίας, προτείνοντας τη φορολόγηση των εταιρειών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να χρηματοδοτηθεί η κοινωνική προστασία.

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Ο Μπιλ Γκέιτς επιδιώκει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα φέτος, έχοντας ως στόχο να προτείνει διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό των αυξανόμενων κινδύνων που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο συνιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι πιστεύει πως η Κίνα ενδέχεται να συμφωνήσει στον περιορισμό της κυκλοφορίας δυνητικά επικίνδυνων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, εάν οι ΗΠΑ αναλάβουν πρώτες την πρωτοβουλία.

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«Όλος ο κόσμος θα ακολουθούσε», δήλωσε ο Γκέιτς, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Σι πριν από τρία χρόνια, όταν έγινε ο πρώτος ξένος επιχειρηματίας που φιλοξενήθηκε από τον Κινέζο πρόεδρο μετά την πανδημία.

Ο Γκέιτς δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να προτείνει στις χώρες να παρακολουθούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί μόρια και να πραγματοποιεί βιολογικές επιθέσεις — κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν θα εμπόδιζε την ανάπτυξη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Το επιτελείο του Γκέιτς εργάζεται για την οριστικοποίηση μιας συνάντησης με τον Σι κατά το επόμενο ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τον Νοέμβριο.

Ο πρόεδρος Σι «ίσως εκπλαγεί από το πόσο έντονα θα μιλήσω», δήλωσε ο Γκέιτς. Ανέφερε ότι η Κίνα προστατεύει τα παιδιά από τον εθισμό στους συνοδούς τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θεωρεί ότι ελάχιστοι ηγέτες παγκοσμίως ανταποκρίνονται στην πρόκληση και προσπαθούν να προλάβουν μια σειρά από πιθανές επιβλαβείς συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ναι, στο παρελθόν η τεχνολογία δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Πρόκειται για ένα εξελικτικό ορόσημο που απαιτεί απίστευτα αποτελεσματική χάραξη πολιτικής από την κοινωνία στο σύνολό της».

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Η τεχνητή νοημοσύνη και οι κυβερνοεπιθέσεις «θα έπρεπε να συγκλονίζουν τον κόσμο»

Ο Γκέιτς είχε εκφράσει μεγαλύτερη αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη τον Ιανουάριο, όμως έκτοτε έχει αρχίσει να ανησυχεί για την ικανότητά της να πραγματοποιεί επιθέσεις, ενώ παράλληλα αντικαθιστά θέσεις εργασίας και δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση στους χρήστες.

Για παράδειγμα, τεχνολογίες των OpenAI, Anthropic και Meta Platforms πραγματοποίησαν πρόσφατα επιθέσεις σε πραγματικούς ιστοτόπους, στο πλαίσιο δοκιμών κυβερνοασφάλειας που υποτίθεται ότι ήταν απομονωμένες.

«Αυτά τα περιστατικά ασφαλείας είναι συγκλονιστικά και θα έπρεπε να κάνουν τον κόσμο να μείνει άναυδος», δήλωσε ο Γκέιτς.

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Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του την Τετάρτη, ο Γκέιτς ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργανισμού για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας στοιχεία από το σύστημα επιθεωρήσεων για τα πυρηνικά, τους διεθνείς κανονισμούς για την αεροπορία και τις συμφωνίες για την προστασία του όζοντος.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κάποιον έλεγχο στη διανομή ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Fable 5 της Anthropic, ενώ μεγαλύτερο μέρος της ρύθμισης έχει γίνει σε επίπεδο πολιτειών.

Ενώ πολλοί ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχουν αναδείξει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αρκετοί έχουν εκφράσει επίσης ανησυχίες για τους κινδύνους της. Ο Ντέμις Χασάμπις, πρόεδρος της Google DeepMind, έχει προτείνει έναν οργανισμό στα πρότυπα της FINRA, ο οποίος θα μπορούσε να αναπτύσσει και να πραγματοποιεί δοκιμές τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

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Ο Γκέιτς συμφωνεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας, αλλά υποστηρίζει ότι πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται.

«Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μοντέλο τύπου FINRA, αλλά είναι μια ανόητη συζήτηση», δήλωσε ο Γκέιτς. «Είναι σαν να λες: “Πρέπει να συναντηθούμε για να συζητήσουμε τη φορολογία σε αυτό το εστιατόριο ή σε εκείνο;”».

«Η κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου»

Στην ανάρτησή του, ο Γκέιτς χαρακτήρισε «κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου» τη δημιουργία ενός μέλλοντος με τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες ούτε θα βλάπτει τους ευάλωτους, τοποθετώντας το ζήτημα πάνω από την κλιματική αλλαγή και τις υγειονομικές κρίσεις.

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Στο πλαίσιο των υψηλού προφίλ επαφών που επιδιώκει, ο Γκέιτς δήλωσε επίσης στο Reuters ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, το φθινόπωρο. Τον Φεβρουάριο ακύρωσε μια εμφάνισή του στην Ινδία, αφού οι ΗΠΑ δημοσίευσαν αρχεία σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε την έκταση των εγκλημάτων του Έπσταϊν όταν είχε σχέσεις μαζί του στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων.

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Το ίδρυμά του σχεδιάζει να δαπανήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2045, με αυξανόμενη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνεργάζεται με την Anthropic για ελέγχους εγκυμοσύνης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και με την OpenAI για την υποστήριξη εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Ρουάντα, δήλωσε ο Γκέιτς. Παράλληλα, θα μιλήσει με στελέχη των Anthropic και OpenAI, οι οποίες προετοιμάζονται και οι δύο για μεγάλες αρχικές δημόσιες προσφορές μετοχών (IPO), σχετικά με τη φιλανθρωπική προσφορά με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο Γκέιτς εξετάζει διάφορες ιδέες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναταράξεων. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη φορολόγηση των εσόδων εταιρειών που χρησιμοποιούν «tokens» ή αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης για να αντικαταστήσουν ανθρώπινη εργασία, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κοινωνία θα πρέπει να διατηρήσει έως και το 40% των σημερινών θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους, σημειώνοντας στο ιστολόγιό του ότι η φροντίδα που έλαβε ο πατέρας του όταν έπασχε από Αλτσχάιμερ ήταν «αναντικατάστατα ανθρώπινη».

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Ο Γκέιτς δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες των κοινοτήτων για τα κέντρα δεδομένων παραβλέπουν μια μεγαλύτερη εικόνα.

«Περιμένετε μέχρι να καταστρέψετε πραγματικά την αγορά εργασίας», είπε.

(Πηγή: Reuters)