Χάος… σημειώνεται από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε πάροχο υπηρεσιών για check-in και επιβίβαση σε αεροπορικές εταιρείες.

Από τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν ήταν το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Advertisement

Advertisement

Η εταιρεία Collins Aerospace επιβεβαίωσε το πρόβλημα ααφέροντας πως «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών».

Λόγω της επίθεσης τα αυτοματοποιημένα συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Οι επιβάτες που είναι να ταξιδέψουν σήμερα Σάββατο από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί ενημερώθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε banner στον ιστότοπό του.

Περιορισμένη η έκταση της επίθεσης

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες.

Το αεροδρόμιο Χίθροου προειδοποιεί για καθυστερήσεις

Αλλά και το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο προειδοποίησε για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα Σάββατο από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί ενημερώθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.



The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025