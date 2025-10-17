Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα, όταν η αστυνομία άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και να ρίχνει δακρυγόνα στο πλήθος, που είχε συγκεντρωθεί στο στάδιο του Ναιρόμπι για να θρηνήσουν το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Ράιλα Οντίνγκα, που πέθανε την Τετάρτη στην Ινδία.

Η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Vocal Africa δήλωσε στο BBC ότι τα τρία θύματα πιθανότατα ποδοπατήθηκαν μέσα στο χάος που προκλήθηκε όταν χιλιάδες κόσμου έτρεχε να σωθεί από τις σφαίρες της αστυνομίας ενώ ο τέταρτος κατέληξε από χτυπήματα αστυνομικού που προσπαθούσε να διαλύσει το πλήθος.

Several deaths have been reported in Kenya after police used live fire and tear gas to disperse mourners who had rushed the stadium holding a public viewing of deceased opposition figure Raila Odinga. pic.twitter.com/qrdAl85t41 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 16, 2025

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αστυνομία χρησιμοποίησε πραγματικά πυρά ή πλαστικές σφαίρες μέσα στο στάδιο αν και η Vocal Africa ανέφερε ότι όλοι οι νεκροί είχαν τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο Οντίνγκα, μια ιστορική προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή της Κένυας, πέθανε στην Ινδία και η σορός του έφτασε στο αεροδρόμιο της χώρας το πρωί της Πέμπτης, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να αναστείλουν για δύο ώρες τις πτήσεις λόγω του τεράστιου πλήθους που συγκεντρώθηκε εκεί.

Raila Odinga Jr & Winnie Odinga pay their last respects at Parliament. pic.twitter.com/Tg1SgZo7im — NTV Kenya (@ntvkenya) October 17, 2025

Από το αεροδρόμιο, χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την πομπή συνοδεύοντας το όχημα που μετέφερε τη σορό του στο στάδιο, περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Λόγω του απροσδόκητα μεγάλου πλήθους, η δημόσια τελετή για τη σορό του Οντίνγκα μεταφέρθηκε στο Διεθνές Αθλητικό Κέντρο Μόι του Ναϊρόμπι, στη γειτονιά Κασαράνι, αντί για το κοινοβούλιο που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο πλήθος παραβίασε μια πύλη του σταδίου, αναγκάζοντας την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων με αποτέλεσμα οι άνθρωποι πανικόβλητοι να αρχίοσυν να τρέχουν.

The mood in the national stadium in Nairobi as thousands of mourners gather to say goodbye to 'Baba', Kenya's former PM Raila Odinga. pic.twitter.com/yPNVgXYs0L — BBC News Africa (@BBCAfrica) October 17, 2025

Κι ενώ τα αίτια των θανάτων θα ερευνηθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, ακτιβιστές για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για μία ακόμη παράνομη χρήση βίας από την πλευρά της αστυνομίας για να καταστείλει συγκεντρώσεις πλήθους.

