Κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικά οχήματα και το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στο Ισφαχάν, πυρπόλησαν οι διαδηλωτές που κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της εξουσίας στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες απόψε το βράδυ οι ταραχές είναι σε μεγάλη κλίμακα με τις αρχές να έχουν διακόψει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ενώ είναι αδύνατη και η σύνδεση στο ίντερνετ. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου εκατοντάδες διαδηλωτές πεζοί και με οχήματα κορνάρουν καθώς έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί.

Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ στην πόλη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό στο Ιράν, ένας διαδηλωτής έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανδαιμόνιο.

Για 12η μέρα συνεχίζονται οι ταραχές στο Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις γίνονται όλο και πιο μαζικές. Στο Γκοργκάν, στα βόρεια της χώρας, διαδηλωτές εισέβαλαν στην έδρα του κυβερνήτη και έβαλαν φωτιά στο κτίριο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι διαδηλωτές έχουν ήδη πάρει τον έλεγχο τριών πόλεων. Η τελευταία είναι η πόλη Καράτζ, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Η κυβέρνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα ενισχύοντας τις δυνάμεις καταστολής, και κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αληθινών πυρών για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν αναφερθεί νεκροί και εκατοντάδες είναι οι τραυματίες ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει πάνω από 2.000 άτομα.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».