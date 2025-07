Νέα λειτουργία του ChatGPT ανακοίνωσε χθες (17/7) η OpenAI. Πλέον, το δημοφιλές chatbot έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους του χρήστη. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του κλάδου να επηρεάσει τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι πραγματοποιούν ενέργειες στο διαδίκτυο. Αντί δηλαδή της συνηθισμένης χειροκίνητης αναζήτησης, ένας «πράκτορας» θα τα αναλαμβάνει όλα, για λογαριασμό του χρήστη.

Η νέα δυνατότητα του ChatGPT, «agent», φαίνεται να ξεκινά άμεσα τη λειτουργία της. Όπως δήλωσε χθες η OpenAI, ο «πράκτορας» του ChatGPT μπορεί να «σκέφτεται» και να «ενεργεί» χρησιμοποιώντας τον δικό του εικονικό υπολογιστή, ο οποίος του επιτρέπει να χειρίζεται σύνθετα αιτήματα που βασίζονται σε δράση.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται και στην παρουσίαση της εν λόγω καινοτομίας, οι χρήστες θα μπορούν να δίνουν εντολές όπως «δείτε το ημερολόγιό μου και ενημερώστε με για επερχόμενες συναντήσεις πελατών με βάση πρόσφατα νέα» ή «σχεδιάστε και αγοράστε υλικά για να φτιάξετε ιαπωνικό πρωινό για τέσσερις».

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη για όσους έχουν εγγραφεί σε πρόγραμμα Pro, Plus ή Team. Βασίζεται και συνδυάζει δυνατότητες από τα εργαλεία ChatGPT Operator και Deep Research που προσφέρει ήδη το OpenAI. Ο Operator περιηγείται στον ιστό, ενώ το Deep Research αναλύει διαδικτυακούς πόρους για να κάνει πράγματα όπως η σύνταξη αναφορών.

Το τελευταίο update αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια της OpenAI να μετατρέψει το ChatGPT σε έναν πιο ολοκληρωμένο βοηθό. Ταυτόχρονα, η ευρύτερη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης δίνει αγώνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει σημαντικές ελλείψεις, αλλά και ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον κόσμο της τεχνολογίας.

Και η αλήθεια είναι πως τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να δείχνουν πως μπορούν να ενεργήσουν με απρόβλεπτο τρόπο. Παράδειγμα αποτελεί το chatbot Grok της xAI, το οποίο διέδιδε αντισημιτικό περιεχόμενο.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/salos-me-to-grok-filochitlerikes-apanteseis-dinei-to-ai-chatbot-toe-elon-mask_gr_686e46cfe4b09bd98fe442ab

Σε μια ανάρτηση της, η OpenAI αναγνώρισε πράγματι ότι η νέα λειτουργία του ChatGPT παρουσιάζει νέους κινδύνους. Σημείωσε ότι έχει περιορίσει τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση το μοντέλο και ότι ορισμένες εργασίες – όπως η αποστολή email – απαιτούν την εποπτεία του χρήστη. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο «πράκτορας» είναι επίσης εκπαιδευμένος να αρνείται «εργασίες υψηλού κινδύνου» όπως τραπεζικές μεταφορές.

Today we launched a new product called ChatGPT Agent.



Agent represents a new level of capability for AI systems and can accomplish some remarkable, complex tasks for you using its own computer. It combines the spirit of Deep Research and Operator, but is more powerful than that…