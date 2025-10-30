Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος σπάει την σιωπή του αναφορικά με τη φημολογούμενη σχέση του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο 87χρονος πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, του οποίου ο γιος, ο βασιλιάς Φίλιππος, είναι ο σημερινός μονάρχης της ιβηρικής χώρας, έγραψε ένα νέο βιβλίο με τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Συμφιλίωση», το οποίο θα εκδοθεί στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα. Στο αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο, ο αυτοεξόριστος πρώην μονάρχης αρνείται ότι είχε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, ισχυριζόμενος ότι η αείμνηστη πριγκίπισσα ήταν κάθε άλλο από ερωτεύσιμη στα μάτια του.

«Ψυχρή, σιωπηλή, απόμακρη, εκτός όταν βρίσκονταν κοντά της παπαράτσι», κατ’ αυτό τον τρόπο περιέγραψε ο πρώην βασιλιάς -και γνωστός γυναικάς- τη Νταϊάνα στο βιβλίο, σύμφωνα με την Telegraph.

Πάντως ούτε η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν φαινόταν να τρελαινέται με τον Χουάν Κάρλος. «Ένιωθα άβολα όταν μέναμε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν συνέβη τίποτα», είπε στους φίλους της, σύμφωνα με το βιβλίο του Άντριου Μόρτον, Ladies of Spain. Ο Μόρτον ισχυρίστηκε επίσης ότι η Νταϊάνα χαρακτήρισε τον Ισπανό βασιλιά ως ένα «πολύ λάγνο άντρα».

“Cold, taciturn, distant, except in the presence of the paparazzi”



Juan Carlos says nothing happened between him and the royal in Reconciliation, his memoirs, due to be published in France next week



Read more ⬇️https://t.co/iIlUCtZoEt pic.twitter.com/c8LWQWNbJT — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) October 29, 2025

Πώς φούντωσαν οι φήμες περί σχέσης

Ο (τότε) πρίγκιπας Κάρολος, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πέρασαν τα καλοκαίρια τους από το 1986 έως το 1988 με την ισπανική βασιλική οικογένεια στο Παλάτι Μαριβέντ στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας, και επίσης απόλαυσαν το χρόνο τους στο γιοτ του βασιλιά Χουάν Κάρλος τον Αύγουστο του 1990. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για μια σχέση μεταξύ της Νταϊάνα και του τότε βασιλιά της Ισπανίας.

In his memoir, King Juan Carlos describes Princess Diana as ‘cold, taciturn, distant’ https://t.co/yLEDqiSjeR pic.twitter.com/UTwG3TDpFo — Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) October 30, 2025

Ο Χουάν Κάρλος «φημίζεται ότι είχε σχέσεις με δεκάδες γυναίκες εκτός του γάμου του», σύμφωνα με την Telegraph, αλλά εξακολουθεί να είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Σοφία. Ωστόσο, το ζευγάρι ζει σε διαφορετικές χώρες και έχουν εντελώς ξεχωριστές ζωές, με τον Χουάν Κάρλος να ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη βασίλισσα Σοφία να συνεχίζει να ζει στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη.

King Juan Carlos of Spain Addresses Princess Diana Affair Rumors in New Memoir https://t.co/jae4UQO1ya — E! News (@enews) October 29, 2025

Η Σοφία εμφανίζεται περιστασιακά σε βασιλικές εκδηλώσεις με τον βασιλιά Φίλιππο και τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετίθια, όπως τα βραβεία Πριγκίπισσα των Αστουριών, στα οποία η βασίλισσα Σοφία παρευρέθηκε μαζί με τις εγγονές της την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας παραιτήθηκε από το θρόνο το 2014 και το 2020 μετακόμισε στο Αμπού Ντάμπι εν μέσω ενός οικονομικού σκανδάλου που κατέληξε με την καταβολή 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθυστερούμενους φόρους, σύμφωνα με το Reuters.

