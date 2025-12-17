Ο Βρετανός Δούκας του Μάρλμπορο, μακρινός συγγενής του Ουίνστον Τσόρτσιλ, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις στραγγαλισμού με πρόθεση, ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετανική αστυνομία.

Ο 70χρονος Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ συνελήφθη τον Μάιο του περασμένου έτους για τα φερόμενα αδικήματα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο και Μάιο του 2024 στο Γούντστοκ, κοντά στην Οξφόρδη στην κεντρική Αγγλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Τάμεση Βάλεϊ.

Του έχει πλέον επιδοθεί κλήση να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο της Οξφόρδης την Πέμπτη.

«Μετά από έρευνα της Αστυνομίας του Thames Valley, ο Δούκας του Marlborough κατηγορείται για σκόπιμη στραγγαλισμό στο Woodstock», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ, γνωστός ως Τζέιμι Μπλάντφορντ, είναι ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο, μέλος μιας από τις πιο αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας, με προγονική έδρα το Παλάτι Μπλένχαϊμ στο Γούντστοκ, το οποίο φιλοξένησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Δύο άνδρες φυλακίστηκαν νωρίτερα φέτος για την κλοπή μιας χρυσής τουαλέτας 18 καρατίων αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων από το παλάτι, το οποίο ήταν ο τόπος γέννησης του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Εκτός από τον Βρετανό ηγέτη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ έχει επίσης συγγένεια με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την πρώτη σύζυγο του βασιλιά Κάρολου.