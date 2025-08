Έντονη δημόσια συζήτηση έχει ξεσπάσει στη Δανία σχετικά με άγαλμα- γοργόνα που φαίνεται πως πρόκειται να απομακρυνθεί αφού επικρίθηκε ως «άσχημο και πορνογραφικό» και πως ουσιαστικά αναπαριστά «το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα».

Η αρμόδια υπηρεσία για τα παλάτια και τον πολιτισμό προφανώς αφαιρεί το Den Store Havfrue (τη Μεγάλη Γοργόνα) διαστάσεων 4×6 μέτρων από το Φρούριο Ντράγκορ, μέρος των πρώην θαλάσσιων οχυρώσεων της Κοπεγχάγης, επειδή δεν ευθυγραμμίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά του 1910.

Ο κριτικός τέχνης του Politiken, Mathias Kryger, χαρακτήρισε το άγαλμα «άσχημο και πορνογραφικό». Η Sorine Gotfredsen, ιερέας και δημοσιογράφος, έγραψε στην εφημερίδα Berlingske: «Η ανέγερση ενός αγάλματος που αντιπροσωπεύει το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα είναι απίθανο να προωθήσει την αποδοχή του σώματός τους από πολλές γυναίκες».

Πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πολλοί βρίσκουν το άγαλμα χυδαίο, αντιποιητικό και ανεπιθύμητο, επειδή ασφυκτιούμε μέσα σε καταπιεστικά σώματα σε δημόσιο χώρο».

Ο δημιουγός πίσω από το γλυπτό των 14 τόνων, Peter Bech, δήλωσε όπως αναφέρει ο Guardian, ότι δεν καταλαβαίνει την κριτική, λέγοντας ότι το στήθος του αγάλματος έχει απλώς «ανάλογο μέγεθος» με την κλίμακα αυτού.

#Denmark is removing a mermaid statue deemed “ugly and pornographic.” Critics call it a “man’s hot dream.”

But others say the outrage is just thinly veiled body shaming.#BigMermaid #ArtDebate #BodyPoliticshttps://t.co/QzGxGdn23Y pic.twitter.com/XJ6s0PCOCw