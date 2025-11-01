Η 42χρονη Kristyne Schaaf-Olson, προσωρινή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, εντοπίστηκε το ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου στο Prescott να προσπαθεί να βγει από θάμνους με κατεβασμένα παντελόνια.

Η κλήση έγινε από μάρτυρες που παρατήρησαν τη συμπεριφορά της. Το βίντεο που εξασφάλισε το Fox 10 δείχνει την δικαστή σε εμφανή μέθη, αδυνατώντας να συλλαβίσει καν το όνομά της, ενώ υπερασπιζόταν τη θέση της ως δικαστής.

Ο σύζυγός της, Jason Olson, διευθυντής πάρκων και αναψυχής στον δήμο, προσπάθησε να την απομακρύνει και αγνόησε τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν αυτή. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για αντίσταση, παρεμπόδιση της έρευνας και παρεμπόδιση κυβερνητικών λειτουργιών.

Δύο ημέρες αργότερα, η Schaaf-Olson υπέβαλε παραίτηση από τη θέση της, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι λαμβάνει υπόψη προσωπικούς, ιατρικούς και οικογενειακούς παράγοντες και ότι η κοινότητα αξίζει δικαστές που μπορούν να τηρήσουν πλήρως τη δέσμευσή τους.

Παράλληλα, κατήγγειλε τον εαυτό της στην Επιτροπή Δικαστικής Δεοντολογίας της Αριζόνα, η οποία εξετάζει την υπόθεση.

Η δικαστής είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 2023, ενώ η τελευταία της ημέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο ήταν η Παρασκευή. Ο σύζυγός της θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 18 Νοεμβρίου.

