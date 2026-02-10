Δημοσκόπηση του Axios καταγράφει πόσο δημοφιλείς είναι οι ηγέτες μεγάλων χωρών με τους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Ο μέσος δείκτης αποδοχής από καθημερινές έρευνες σε ενήλικες σε κάθε χώρα, που διεξήχθησαν πιο πρόσφατα στις 2-8 Φεβρουαρίου 2026 δείχνει τα εξής:

Στάρμερ: Ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Kιρ Στάρμερ, παλεύει για την πολιτική του επιβίωση, απορρίπτοντας χθες τις εκκλήσεις για παραίτηση, καθώς οι επιπτώσεις από τα αρχεία Eπστάιν απειλούν να ρίξουν την βρετανική κυβέρνηση.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη συντριπτική εκλογική νίκη του Εργατικού Κόμματος, ο Στάρμερ είναι ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός της Βρετανίας που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το The Economist.

Η κυβέρνησή του βρίσκεται σε αναταραχή λόγω των αποκαλύψεων ότι ο Πήτερ Mάντελσον — ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ που διορίστηκε και στη συνέχεια απολύθηκε από τον Στάρμερ πέρυσι — ήταν στενός φίλος του Επστάιν.



Ωστόσο, η ανταρσία εναντίον του Στάρμερ δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία αν δεν είχε ήδη καταγράψει τρομερά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, καθώς το βρετανικό κοινό έχει κουραστεί από τις υψηλές τιμές και την οικονομική στασιμότητα.



Πάντως νέα στοιχεία από το Morning Consult δείχνουν ότι ο Στάρμερ δεν είναι καν ο πιο αντιδημοφιλής ηγέτης στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ένα αξιοθρήνητο ποσοστό αποδοχής 16%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη νίκη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.



Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είναι επίσης βαθιά αντιδημοφιλής, αντανακλώντας την ευρεία αντίδραση της Ευρώπης εναντίον των εν ενεργεία πολιτικών για τον πληθωρισμό και τη μετανάστευση.



Την ίδια ώρα τα ακροδεξιά κόμματα προηγούνται ή βρίσκονται κοντά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.