Βήματα προόδου, αλλά και βαθιές διαφωνίες, καταγράφονται στις συνομιλίες για το Ουκρανικό που διεξάγονται στο Βερολίνο, με τους βασικούς εμπλεκόμενους να συμφωνούν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κοινή αντίληψη για το τι συνιστά «πρόοδο» και αν αυτή μπορεί να μεταφραστεί σύντομα σε απτά αποτελέσματα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, χωρίς την εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου δεν θα υπήρχε η θετική δυναμική που παρατηρείται σήμερα στις συνομιλίες. Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα για μια «πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία», αναγνωρίζοντας παράλληλα το βαρύ τίμημα τόσο του πολέμου όσο και μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ιδιαίτερα επαίνεσε τη συμβολή των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω προόδου κατά το δείπνο εργασίας με Ευρωπαίους ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλοί γύροι συνομιλιών και ότι οι επαφές θα συνεχιστούν. «Εργαζόμαστε συνεχώς για την ειρήνη, αλλά δεν είναι όλες οι ερωτήσεις εύκολες», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις σκληρές αλλά ουσιαστικές. Υπογράμμισε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας ακούνε τις θέσεις του Κιέβου και δείχνουν διάθεση να βοηθήσουν, με βασική προϋπόθεση τις σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Όπως τόνισε, χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο εγγυήσεων, η Ουκρανία δεν μπορεί να εξετάσει σοβαρά εδαφικά ζητήματα.

Το εδαφικό παραμένει το πιο επώδυνο και ακανθώδες σημείο των συνομιλιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε ανοιχτά για «οδυνηρές» συζητήσεις, επιμένοντας ωστόσο ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να εργαστεί για μια ισχυρή και δίκαιη ειρηνευτική διαδικασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ δεν θέτουν δικές τους εδαφικές απαιτήσεις, αλλά λειτουργούν ως αγωγός μεταφοράς των ρωσικών θέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις ώστε η Ουκρανία να συμφωνήσει σε απόσυρση στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας το ζήτημα κομβικό για τη Μόσχα. Το Ντονμπάς εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέτωπο του πολέμου, με τη Ρωσία να ελέγχει σημαντικό τμήμα της περιοχής και να δηλώνει πρόσφατα ότι προελαύνει σε όλο το μήκος της γραμμής του μετώπου.

Παράλληλα, στο Βερολίνο διεξάγεται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Φρίντριχ Μερτς, σε μια εμφανή προσπάθεια επίδειξης ενότητας και στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαρκ Ρούτε. Στο τραπέζι παραμένουν επίσης ζητήματα όπως το μελλοντικό μέγεθος και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με την αξιοπιστία της ΕΕ να δοκιμάζεται ενόψει κρίσιμων αποφάσεων στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συμφωνία Γερμανίας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:



– Τακτικέςδιαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών



– Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία – μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο



– Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα



– Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες



– Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία



– Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας – εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία



– Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας



– Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία



– Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία



– Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.